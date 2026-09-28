به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان هدف از راه اندازی این کاروان ترویجی را بهره وری و الگوی کشت با رویکرد کشت دوم در شالیزار‌های استان همزمان با فصل زراعی کشور اعلام کرد و گفت: روستای کوچیچال فومن به دلیل برنامه پذیر بودن کشاورزان و شرایط اقلیمی و خاک مساعد برای اجرای این طرح انتخاب شده است.

صالح محمدی با بیان اینکه ۷۰ هکتار از شالیزار‌های روستای کوچیچال فومن برای افزایش بهره وری در قالب کشت دوم و پرورش راتون به این کار اختصاص داده شده افزود: در این کاروان کارشناسان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی و مراکز خدمات جهادکشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، اتاق اصناف و نظام مهندسی کشاورزی، برای بهره وری کشت دوم محصولات در شالیزار‌ها به کشاورزان مشاوره می‌دهند و همراهی می‌کنند.