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یازدهمین کاروان ترویج و بهره وری ویژه الگوی کشت استان گیلان همزمان با سراسر کشور فعالیت خود را در روستای کوچیچال فومن آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان هدف از راه اندازی این کاروان ترویجی را بهره وری و الگوی کشت با رویکرد کشت دوم در شالیزارهای استان همزمان با فصل زراعی کشور اعلام کرد و گفت: روستای کوچیچال فومن به دلیل برنامه پذیر بودن کشاورزان و شرایط اقلیمی و خاک مساعد برای اجرای این طرح انتخاب شده است.
صالح محمدی با بیان اینکه ۷۰ هکتار از شالیزارهای روستای کوچیچال فومن برای افزایش بهره وری در قالب کشت دوم و پرورش راتون به این کار اختصاص داده شده افزود: در این کاروان کارشناسان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی و مراکز خدمات جهادکشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، اتاق اصناف و نظام مهندسی کشاورزی، برای بهره وری کشت دوم محصولات در شالیزارها به کشاورزان مشاوره میدهند و همراهی میکنند.