مدیر امور بیمارستان‌ها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی اهواز: مراجعات بیماران قلبی و تنفسی غیرعفونی به بیمارستان‌های استان در شش ماهه نخست امسال، ۸ درصد افزایش یافته است.

آلودگی هوا و افزایش ۸ درصدی مراجعات قلبی و تنفسی در خوزستان

آلودگی هوا و افزایش ۸ درصدی مراجعات قلبی و تنفسی در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دکتر مصیب رفیعی‌پور با اشاره به تأثیر آلودگی هوا بر سلامت شهروندان گفت: تغییرات اقلیمی و چالش‌های زیست‌محیطی در سال‌های اخیر، سلامت عمومی را با تهدیدهای جدیدی مواجه کرده است.

وی افزود: بررسی آمار مراکز درمانی نشان می‌دهد آلودگی هوا در سال جاری تأثیر محسوسی بر سلامت شهروندان داشته و در همین راستا، مراجعات بیماران با عارضه‌های قلبی و تنفسی غیرعفونی در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش یافته است.

رفیعی‌پور با بیان اینکه آلودگی هوا تنها یک چالش فصلی نیست، گفت: آلودگی هوا به عنوان یک دغدغه مستمر سلامت عمومی باید مورد توجه قرار گیرد و ذرات معلق و آلاینده‌های موجود در هوا، به‌ویژه برای گروه‌های پرخطر از جمله بیماران قلبی و تنفسی، سالمندان و کودکان، پیامدهای نامطلوبی به همراه دارد.

وی ادامه داد: افزایش ۸ درصدی مراجعات در بخش‌های قلبی و تنفسی غیرعفونی، ضرورت توجه بیشتر شهروندان به توصیه‌های بهداشتی و خودمراقبتی در روزهای آلوده را نشان می‌دهد.

مدیر امور بیمارستان‌ها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی اهواز همچنین با اشاره به در پیش بودن بارش‌های پاییزی و احتمال بروز تنگی نفس پس از بارندگی‌هاگفت: در سال‌های گذشته، پس از نخستین بارندگی‌ها شاهد افزایش مراجعات بیماران تنفسی بودیم، اما بررسی داده‌های دو سال اخیر نشان می‌دهد با تقویت پروتکل‌های پیشگیرانه و افزایش آمادگی مراکز درمانی، پس از نخستین بارندگی‌ها افزایش قابل توجهی در بار مراجعات بیماران تنفسی مشاهده نشده است.

رفیعی‌پور افزود: روند مراجعات در فصل‌های آلوده به صورت مستمر از سوی تیم‌های پایش رصد می‌شود و آرامش نسبی در میزان مراجعات پس از بارش‌ها، نشان‌دهنده اثربخشی تدابیر پیشگیرانه اتخاذ شده است.

وی با تأکید بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و مدیریت بیماری‌های زمینه‌ای گفت: شهروندان در شرایط جوی ناسالم باید از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و از مصرف خودسرانه دارو بپرهیزند.

رفیعی‌پور در پایان تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های درمانی، آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی مطلوب به بیماران را دارد.