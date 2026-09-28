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سفر نظارتی و ستادی دبیرکل جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران به استان یزد با رهاوردی بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان همراه شد؛ اعتباری که شامل تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل و بازسازی طرح های عمرانی و ۳۰ میلیارد تومان بودجه حمایتی جهت تأمین کمکهزینه درمان و داروی بیماران نیازمند و صعبالعلاج استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان با اشاره به نتایج و مصوبات سفر اخیر دبیرکل جمعیت هلالاحمر کشور به استان اظهار داشت: این سفر با تمرکز بر ارزیابی میدانی امکانات، رصد چالشهای زیرساختی و افزایش چتر حمایتی از اقشار آسیبپذیر صورت گرفت و خوشبختانه با مصوبات ارزندهای برای هلالاحمر استان به پایان رسید.
تزریق ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای جهش در تکمیل و بازسازی طرح های عمرانی
عشقی با تشریح جزئیات بازدیدهای میدانی دبیرکل هلالاحمر افزود: در این سفر دبیرکل محترم بهصورت سرزده و میدانی از چندین طرح در حال ساخت، طرحهای نیمهتمام و همچنین مراکز در دست بهسازی و نوسازی جمعیت بازدید کردند و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی، نیازمندیهای لجستیکی و موانع پیشروی این طرحها قرار گرفتند.
وی تصریح کرد: با تأکید ویژه دبیرکل بر سرعتبخشی به فرآیند بهرهبرداری و جلوگیری از فرسایشیشدن ساختوسازها، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاصی برای تکمیل طرح های عمرانی و بازسازی ابنیه امدادی و خدماتی استان منظور شد که این اقدام، گامی بزرگ و راهبردی در ارتقای زیرساختهای پایگاهی و ستادی هلالاحمر یزد به شمار میرود.
تخصیص ۳۰ میلیارد تومان بودجه حمایتی؛ التیامبخش هزینههای درمان و داروی نیازمندان
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد در ادامه به یکی از مهمترین دستاوردهای اجتماعی این سفر اشاره کرد و گفت: با نگاه انساندوستانه و توجه ستاد مرکزی به دغدغههای معیشتی و سلامت مردم منطقه، بودجه حمایتی سال جاری استان یزد به سقف ۳۰ میلیارد تومان تخصیص یافت.
وی در تشریح دامنه شمول این اعتبار حمایتی اظهار داشت: این سرفصل حمایتی منحصراً برای کاهش هزینههای کمرشکن بستری، جراحی، خدمات تشخیصی و تأمین داروهای خاص بیماران صعبالعلاج، نیازمندان و مددجویان بیبضاعت اختصاص دارد. با این اعتبار کمسابقه، هلالاحمر یزد میتواند در کوتاهترین زمان ممکن و از طریق ثبت سامانهای و فرآیندهای مددکاری، بخشی از بار سنگین مالی نسخ و درمان اقشار کمدرآمد را متقبل شود.
قدردانی از بدنه داوطلبان و امدادگران استان
عشقی در پایان با تجلیل از آمادگی شبانهروزی نجاتگران، داوطلبان و اعضای شاخه جوانان جمعیت خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای فیزیکی و تأمین بستههای درمانی، زمانی ثمربخش و کامل خواهد بود که با ایثار و روحیه جهادی نجاتگران و داوطلبان گره بخورد؛ تلاشهای خالصانهای که محور اصلی خدمترسانی صادقانه هلالاحمر به جامعه است.