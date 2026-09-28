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رزمایش ۴۰ هزار نفری جان فدایان در زاهدان

رزمایش ۴۰ هزار نفری جان فدایان ایران در زاهدان برگزار شد، فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان حضور گسترده مردم در این رزمایش را جلوه‌ای از وحدت، انسجام و آمادگی آنان برای حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۶- ۱۶:۳۱
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برچسب ها: رزمایش ، جان فدا ، زاهدان
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