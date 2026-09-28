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با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شناور تانکر ۸۰۰ تنی هوتن یک، با هزینه ساخت حدود پنج میلیون دلار، ساختۀ کشتیسازی اروندان خرمشهر به آب انداخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد میدری در حاشیه مراسم آباندازی این شناور و با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد شهدا و رزمندگان، گفت: شناور هوتن یک، حدود ۲۰ ماه در دست ساخت بوده که شش ماه از این مدت همزمان با جنگ تحمیلی سوم سپری شده است.
وی افزود: هزینه ساخت این شناور حدود پنج میلیون دلار بوده که سه میلیون دلار آن از داخل تأمین شده و تمام تجهیزات آن داخلی است. طراحی این شناور نیز بهصورت صددرصد داخلی و توسط کارشناسان شرکت کشتیسازی اروندان و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.
میدری با اشاره به مزیت اقتصادی این شناور گفت: قیمت ساخت همین شناور در کشورهای دیگر حدود هفت میلیون دلار است و این موضوع نشان میدهد که ظرفیت قابل توجهی برای ساخت شناور با اتکا به توان داخلی در کشور وجود دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شرایط فعالیت کشتیسازی اروندان در جریان جنگ تحمیلی سوم گفت: محوطه کشتیسازی اروندان در جریان جنگ مورد اصابت موشکهای رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت، اما کارگران، کارکنان و کارمندان کشتیسازی کار را متوقف نکردند و امروز شاهد آماده شدن این شناور برای آباندازی هستیم. این شناور پس از آباندازی، مراحل مختلف تست دریایی را انجام خواهد داد.
وی درباره کاربردهای این شناور گفت: هوتن یک، قادر است انواع مایعات را به کشتیهای دیگر تحویل دهد و از تکنولوژی بهروز برخوردار است و نسل متفاوتی از کشتیهای حمل دریایی محسوب میشود.
میدری در پایان سخنانش از تمامی دستاندرکاران ساخت و طراحی این شناور قدردانی کرد.