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دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با مطلوب ارزیابی نمودن وضعیت دارویی موجود استان و با تاکید بر رفع هرگونه موانع احتمالی در چرخه تولید، تامین و توزیع دارو، حمایت کامل دادستانی در این خصوص را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلال آفاقی روز دوشنبه در بازدید از دفتر پخش استانی یکی از بزرگترین شرکتهای تولید دارو با اشاره به اهمیت دارو بهعنوان کالای استراتژیک مرتبط با سلامت افراد جامعه، تسریع در پرداخت مطالبات داروخانهها توسط سازمانهای بیمهگر و افزایش نظارت در این بخش را خواستار شد.
هفته پیش هم معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با تاکید بر حمایت از داروخانهها و تأمین نقدینگی آنان گفت: تخصیص تسهیلات تأمین و خرید دارو در حال پیگیری است و سازمانهای بیمهگر باید مطالبات داروخانهها را بهروز پرداخت کنند.
ابراهیم امامی با اشاره به افزایش هزینههای تأمین دارو و فشارهای اقتصادی بر مردم و فعالان این حوزه، بر ضرورت صبوری، تکریم و تعامل مناسب با مردم تأکید کرد و افزود: در شرایط دشوار حفظ اتحاد و انسجام از ظرفیتهای مهم جامعه برای عبور از بحرانها و حفظ آرامش و ثبات است.