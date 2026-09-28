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موکب شهدای سلامت بسیج جامعه پزشکی استان یزد همزمان با برگزاری یادواره شهدای سلامت استان، طی سه شب فعالیت جهادی، ۲ هزار و ۳۵۱ خدمت درمانی و سلامت را بهصورت رایگان به مراجعین ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد: این موکب با حضور ۴۶ نفر از پزشکان متخصص و فوقتخصص و ۲۰ نفر از پرستاران حوزه سلامت برپا شد و در مجموع، ۲۳۵۱ خدمت تخصصی، درمانی و سلامت به مراجعهکنندگان ارائه شد.
در این مدت، ۷۷۵ نفر از خدمات ویزیت تخصصی و فوقتخصصی بهرهمند شدند و همچنین ۶۲۵ مورد خدمات دارویی، ۴۵۰ مورد خدمات بهداشت دهان و دندان، ۱۹۰ مورد آموزش پرستاری، ۱۴۱ مورد ارجاع برای ادامه روند درمان، ۱۳۰ مورد کنترل فشار خون و ۴۰ مورد کنترل قند خون ارائه شد.
در بخش خدمات تخصصی و فوقتخصصی نیز، ۱۳۸ ویزیت داخلی، ۹۰ مورد ارتوپدی، ۸۲ مورد گوش، حلق و بینی، ۷۳ مورد عفونی، ۵۵ مورد زنان و زایمان و مامایی، ۵۰ مورد جراحی مغز و اعصاب، ۴۲ مورد مشاوره تغذیه، ۴۰ مورد ارولوژی و ۴۰ مورد اطفال انجام شد.
همچنین مراجعین از خدمات تخصصی قلب، طب فیزیکی و توانبخشی، جراحی عمومی، پوست و مو، کاردرمانی، نفرولوژی، داخلی اعصاب و مشاوره روان نیز بهرهمند شدند.
بر اساس برآورد انجامشده، ارزش ریالی خدمات ارائهشده در این موکب، بدون احتساب خدمات ارجاعی، بالغ بر ۷ میلیارد و ۵۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بوده است؛ خدماتی که با استفاده از ظرفیت تخصصی جامعه پزشکی و همراهی خیرین سلامت، بهصورت رایگان و جهادی به مردم ارائه شد.
موکب شهدای سلامت، جلوهای از تداوم فرهنگ ایثار و خدمت در جامعه پزشکی بود؛ خدمتی که با یاد شهدای سلامت و با حضور داوطلبانه پزشکان و کادر درمان، به یاری مردم آمد.
بسیج جامعه پزشکی استان یزد نیز با تداوم فعالیتهای جهادی و استفاده از ظرفیت جامعه پزشکی، در مسیر خدمترسانی به مردم و گسترش فرهنگ خدمت داوطلبانه در حوزه سلامت گام برمیدارد.