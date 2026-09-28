رئیس اداره تعزیرات حکومتی سوادکوه از محکومیت قاچاقچی سیگار به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۲۷ میلیون ریال جریمه نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره تعزیرات حکومتی سوادکوه از محکومیت یک پرونده قاچاق سیگار به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۲۷ میلیون ریال جزای نقدی خبر داد.

مجید سلیمانی گفت: پرونده قاچاق ۱۱۲ پاکت انواع سیگار به ارزش یک میلیارد و ۶۳ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی سوادکوه رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه به دلیل ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالا‌های کشف‌شده، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۲۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی سوادکوه گفت: مأموران نیروی انتظامی این سیگار‌های قاچاق را از یک دستگاه خودرو سواری کشف و پرونده را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کردند.