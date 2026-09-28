امیر خلبان آزاده محمد صدیق قادری با حضور در این واحد تولیدی، ضمن بازدید از خطوط تولید، با کارکنان این مجموعه صنعتی دیدار و خاطراتی از دوران دفاع مقدس و سال‌های اسارت در بند رژیم بعث را روایت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در راستای گرامیداشت یاد و خاطره دلاورمردی‌های دوران دفاع مقدس، امیر خلبان محمد صدیق قادری، از خلبانان آزاده و سرافراز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، میهمان جمعی از کارکنان و مدیران یک واحد تولیدی بود.

امیر قادری، خلبان جنگنده F-4 فانتوم که در روز‌های ابتدایی جنگ تحمیلی با حضور در مأموریت‌های برون‌مرزی و عملیات‌های عمق خاک دشمن، حماسه‌های ماندگاری را رقم زد، در این دیدار به بیان ناگفته‌هایی از ایثارگری‌های خلبانان نیروی هوایی پرداخت.

این خلبان آزاده که پس از ۱۰ سال تحمل رنج اسارت در اردوگاه‌های رژیم بعث عراق به آغوش میهن بازگشت، با تأکید بر اهمیت حفظ روحیه جهادی در تمامی عرصه‌ها، اظهار داشت: امروز کارگران و تلاشگران عرصه تولید، رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و همت آنان در جهت خودکفایی کشور، ادامه همان مسیر مقاومت دوران دفاع مقدس است.

وی در ادامه با یادآوری خاطرات پروازهای عملیاتی و دوران سخت اسارت، بر لزوم تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان و ترویج روحیه امید و خودباوری در جامعه صنعتی تأکید کرد.

گفتنی است، امیر خلبان محمد صدیق قادری از چهره‌های شاخص و برجسته خلبانان آزاده است که خاطرات وی همواره الهام‌بخش استقامت و پایداری در میان آحاد جامعه بوده است.