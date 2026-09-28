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رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از راه اندازی مرکز رشد اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، حسن حیدری با اشاره به ظرفیت شرکتهای فناور استان گفت: در حال حاضر۲۲۷ شرکت فناور و دانشبنیان درآذربایجانغربی فعالیت دارند که ۱۱۳ شرکت از این تعداد دانشبنیان هستند و شمار شرکتهای دانشبنیان نسبت به تیرماه سال گذشته۹ درصد افزایش یافته است. همچنین۴۷ شرکت دانشبنیان در پارک علم و فناوری استان مستقر هستند.
وی از افزایش مراکز رشد در استان خبر داد و افزود: مرکز رشد و نوآوری در دانشگاه پیام نور ایجاد خواهد شد، دانشگاه ارومیه مرکز نوآوری امنیت راهاندازی میکند و ایجاد پردیس مشترک با دانشگاه آزاد نیز در دستور کار قرار دارد.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی تصریح کرد: برای حمایت از شرکتهای فناور و دانشبنیان، ۷۰ میلیارد تومان از منابع تبصرهای جذب شده که در قالب تسهیلات ارزانقیمت در اختیار شرکتها قرار میگیرد.
حیدری خاطر نشان کرد: صندوق پژوهش و فناوری نیز موفق به جذب ۶۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان منابع شده، که میتواند در تأمین مالی و توسعه فعالیت شرکتهای فناور و دانشبنیان استفاده شود.