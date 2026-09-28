مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با هشدار در خصوص گسترش آلودگی نوری در پایتخت، گفت: مدیریت منابع روشنایی شهری باید به سمت استفاده از نور هدفمند و متناسب با نیاز حرکت کند تا ضمن تأمین ایمنی، از پیامدهای زیست‌ محیطی و افزایش مصرف انرژی جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن عباس‌ نژاد با اشاره به افزایش منابع مصنوعی نور در شهر و اطراف آن گفت: آلودگی نوری یکی از ابعاد کمتر دیده‌ شده آلودگی‌ های محیط زیستی است که در نتیجه توسعه شهری، افزایش معابر و بزرگراه‌ها، مراکز تجاری، تابلوهای تبلیغاتی، ساختمان‌ ها و تأسیسات شهری گسترش یافته و می‌تواند فراتر از افزایش مصرف انرژی، بر شرایط طبیعی شب و برخی اجزای زیست‌ بوم نیز اثرگذار باشد.

وی افزود: آلودگی نوری زمانی رخ می‌دهد که نور مصنوعی بیش از میزان مورد نیاز، در زمان یا جهت نامناسب منتشر شود و به آسمان، ساختمان‌ ها، محیط‌ های طبیعی و فضاهای غیرضروری بتابد؛ موضوعی که می‌ تواند الگوی طبیعی تاریکی شب را تغییر داده و بر چرخه فعالیت و رفتار برخی گونه‌ های جانوری، پرندگان و حشرات تأثیر بگذارد.

عباس‌ نژاد با تأکید بر اینکه محیط زیست تنها به آلودگی‌ های هوا، آب و خاک محدود نمی‌ شود، تصریح کرد: تاریکی طبیعی شب نیز بخشی از سرمایه‌ های محیط زیستی است و حفظ آن باید در برنامه‌ ریزی و مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: افزایش روشنایی شهری به معنای ارتقای کیفیت محیط شهری نیست و روشنایی نامناسب و بیش از نیاز، علاوه بر افزایش مصرف انرژی، موجب انتشار نور به آسمان، فضاهای طبیعی و ساختمان‌ های مجاور می‌ شود؛ از این رو مدیریت شدت و زمان روشنایی، استفاده از تجهیزات استاندارد و جلوگیری از انتشار مستقیم نور به فضاهای غیرهدف از مهم‌ ترین اصول طراحی و بهره‌ برداری از سامانه‌های روشنایی شهری است.

وی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به موضوع آلودگی نوری در پارک‌ها، بوستان‌ها، روددره‌ها، حاشیه مناطق طبیعی، زیستگاه‌ های شهری و پهنه‌های پیرامون شهر تأکید کرد و گفت: در این مناطق، حفظ چرخه طبیعی شب و روز برای گونه‌هایی که زیست یا فعالیت آنها به تاریکی شب وابسته است، اهمیت بیشتری دارد.

عباس‌ نژاد خاطرنشان کرد: مدیریت آلودگی نوری به معنای حذف روشنایی شهری نیست، بلکه هدف، حرکت از نور بیشتر به سمت نور مناسب و هدفمند است تا روشنایی معابر و فضاهای عمومی ضمن تأمین الزامات ایمنی، از تابش غیرضروری به آسمان، ساختمان‌ها و زیستگاه‌های طبیعی جلوگیری کند.

او همکاری مدیریت شهری، دستگاه‌ های اجرایی، طراحان و بهره‌ برداران سامانه‌ های روشنایی، واحدهای تجاری و شهروندان را لازمه کاهش این نوع آلودگی دانست و افزود: اصلاح الگوی نورپردازی، استفاده از تجهیزات دارای پوشش مناسب، کنترل شدت و زمان روشنایی و حذف منابع نور غیرضروری از مهم‌ ترین راهکارهای کاهش آلودگی نوری در تهران است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان تأکید کرد: تهران برای داشتن شهری روشن‌ تر، به نور بیشتر نیاز ندارد، بلکه به روشنایی دقیق، هدفمند و سازگار با محیط زیست نیازمند است.