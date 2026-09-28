استاندار همدان از جاده ۴ خطه در دست ساخت همدان به غار علیصدر، با هدف تسریع در تکمیل این طرح، بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ حمید ملانوری شمسی با اشاره به اینکه جاده همدان - غار علیصدر به طول بیش از ۶۰ کیلومتر در شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ قرار دارد، گفت: ۷ کیلومتر از این جاده تعریض شده و برای افتتاح نیاز به ایمن سازی و اصلاح نقاط حادثه خیز دارد.

او همچنین با اشاره به اهمیت این جاده بین استانی و گردشگری که حجم ترافیک بالایی دارد، افزود: با پیگیری مسئولان کشور و استان، در صدد تکمیل مسیر‌های رفت و برگشت این جاده هستیم.

استاندار همدان گفت: پس از اعمال دیدگاه‌های کارشناسی پلیس راه، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل استان همدان و تامین ایمنی، این قطعه ۷ کیلومتری افتتاح خواهد شد.

مدیر شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل استان همدان هم با اشاره به اینکه جاده گردشگری همدان به غار علیصدر از طریق جاده بیجار به کردستان وصل می‌شود و ۶۸ کیلومتر طول دارد، گفت: قرارداد ۳۱ کیلومتر از این جاده به ارزش ۹۳۰ میلیارد تومان بسته شده است.

زمانی افزود: تاکنون برای این طرح ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است و برای تکمیل این طرح به ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.