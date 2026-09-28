فرمانده کل انتظامی کشور گفت: باید ابعاد جنگ ترکیبی دشمن را بشناسیم. جنگ ترکیبی، بخشی از جنگ ادراکی و شناختی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار احمد رادان در نشست با مدیران سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، با اشاره به درس‌ها و ارزش‌های دفاع مقدس اظهار داشت: دفاع مقدس و جلوه‌های ایثار، گذشت، از خودگذشتگی، سلحشوری و نزدیک‌شدن به خدا باید به‌عنوان ارزش‌هایی ماندگار به نسل‌های بعد منتقل شود.

وی افزود: امروز همه نیرو‌های مسلح و مردم، جلوه‌هایی را که در دفاع مقدس دیده و حس شد، در دفاع‌های دیگر نیز تجربه کردند و باید از این تجربه‌ها برداشت داشته باشیم تا این ارزش‌ها زنده بماند و فراموش نشود.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به جنگ شناختی دشمن تصریح کرد: دشمن به دنبال کوچ و هجرت مردم از فضای دفاع مقدس و ارزش‌های ایثار و شهادت است؛ از این رو کار هادیان سیاسی در این موضوع حساس‌تر می‌شود. اگر قرآن و نهج‌البلاغه را بیاموزیم، اما از آن برای تبیین و استحکام و قوام ارزش‌ها استفاده نکنیم، در حقیقت نتوانسته‌ایم از این ظرفیت بهره بگیریم.

سردار رادان با بیان اینکه مسئله را باید به‌خوبی شناخت، گفت: باید مسئله پیش‌رو و ابعاد جنگ ترکیبی دشمن را بشناسیم. جنگ ترکیبی، بخشی از جنگ ادراکی و شناختی است و دشمن تلاش می‌کند باور‌ها و ذهن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: جنگ شناختی این هنر را دارد که ارزش را به ضد ارزش و ضد ارزش را به ارزش تبدیل کند؛ بنابراین باید مسئله را به‌درستی بشناسیم و همه ابعاد آن را بررسی کنیم.

سردار رادان با اشاره به محاسبات دشمن در جنگ‌های اخیر اظهار داشت: دستگاه محاسباتی دشمن گاهی به خطا می‌رود و باید این مسئله را به‌درستی شناخت. دشمن در جنگ‌های اخیر تصور می‌کرد با ضربه‌زدن به فرماندهان و زیرساخت‌ها می‌تواند ساختار کشور را دچار اختلال کند، اما در عمل مشاهده شد که با وجود شهادت فرماندهان، ساختار و توان دفاعی کشور به مسیر خود ادامه داد.

وی با اشاره به اهداف دشمن در جنگ ترکیبی، با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی سناریو‌های دشمن افزود: باید در برابر بدترین سناریوی دشمن، پیش‌بینی و مقابله داشته باشیم و ساختار‌های نظامی و دفاعی را متناسب با شرایط ترمیم کنیم. سناریو‌های دشمن باید پیش‌بینی شود و اقدامات پیشگیرانه نیز انجام گیرد.

فرمانده کل انتظامی کشور، «استحکام درونی و سلامت باطنی سازمان» را از اولویت‌ها دانست و گفت: هرچه سلامت باطنی سازمان بالاتر باشد، استحکام درونی آن بیشتر می‌شود و می‌توان نقشه دشمن را در تفکر و اختلافات خنثی کرد. وقت اختلاف و دوگانگی نیست؛ همه باید در کنار یکدیگر باشیم.

سردار رادان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پیش‌دستی رسانه‌ای و روایتی تأکید کرد و گفت: یک وقت شبهه ایجاد می‌شود و ما به دنبال برطرف‌کردن آن می‌رویم، در حالی که کارمان سخت‌تر می‌شود؛ چراکه باید روایت اول را ما بسازیم. باید پیش‌دستی روایت حقیقت و واقعیت را داشته باشیم و احتمالات روایت‌سازی کذب دشمن را پیش‌بینی کنیم تا قبل از اینکه دشمن روایت کذب خود را بسازد، روایت درست را تبیین کنیم.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خاتمه با اشاره به اهمیت توجه به سربازان وظیفه گفت: سربازان دو روایت از ما با خود می‌برند؛ یک روایت از داخل و یک روایت بیرونی که در ذهنشان شکل می‌گیرد. روایت و تصویری که از ما با خود می‌برند ممکن است سال‌ها در ذهن آنها باقی بماند؛ بنابراین باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم.