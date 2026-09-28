فناوران یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان موفق به توسعه دانش فنی تولید رنگدانه‌های طبیعی از جمله بتاکاروتن و لیکوپن شدند و به گفته آنها این مواد اولیه در مقیاس آزمایشی، اجرایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احسان ابراهیمی، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با اشاره به فعالیت این شرکت در حوزه تولید مواد اولیه صنایع غذایی، دارویی و آرایشی گفت: فعالیت شرکت را از سال ۱۴۰۰ با تمرکز بر تولید ترکیباتی مانند کاروتن، لیکوپن و کلروفیل آغاز کردیم که در صنایع غذایی، دارویی و آرایشی کاربرد دارند. حدود دو سال نخست فعالیت شرکت به توسعه دانش فنی اختصاص داشت و قرار بود پس از آن وارد مرحله پایلوت و سپس تولید صنعتی شویم، اما به دلیل مشکلات مربوط به جذب سرمایه، مسیر فعالیت شرکت به سمت تولید فرآورده‌های نهایی تغییر کرد.

ابراهیمی ادامه داد: طی حدود سه سال گذشته در حوزه تولید مکمل‌های طبیعی، فرآورده‌های مراقبت پوستی و محصولات غذایی فعالیت کرده‌ایم و در حال حاضر در هر سه حوزه محصولاتی داریم که برخی از آنها مجوز IRC دریافت کرده‌اند و برخی دیگر نیز در حال طی مراحل دریافت مجوز‌های لازم هستند. از سال گذشته با توجه به اهمیت تأمین زنجیره مواد اولیه در داخل کشور، بار دیگر تولید رنگدانه‌های طبیعی در مقیاس پایلوت را دنبال کردیم و در حال حاضر برای محصولات خود موفق به دریافت نشان سیب سلامت شده‌ایم.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان درباره وضعیت تولید رنگدانه‌های طبیعی در کشور گفت: در حوزه فرآورده‌هایی که تولید می‌کنیم، نمونه‌های مشابه وجود نداشته و برای برخی محصولات نیز توانسته‌ایم مجوز IRC دریافت کنیم. در زمینه تولید رنگدانه‌های طبیعی نیز پیش از این مجموعه‌هایی در مقیاس کوچک فعالیت‌هایی داشته‌اند، اما این فعالیت‌ها در نهایت به تولید پایدار و صنعتی منجر نشده است.

ابراهیمی افزود: در مجموع، تولید رنگدانه‌های طبیعی در کشور بسیار محدود است و بخش عمده نیاز بازار از طریق واردات تأمین می‌شود. برآورد ما این است که حجم واردات این محصولات حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار باشد، در حالی که سهم تولید داخل بسیار محدود است و حتی ممکن است کمتر از ۵۰۰ هزار دلار از این بازار در داخل کشور تولید شود. به همین دلیل، بازار رنگدانه‌های طبیعی از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه تولید داخلی برخوردار است و افزایش تولید این محصولات می‌تواند به کاهش وابستگی صنایع مصرف‌کننده به واردات کمک کند.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان اظهار کرد: از ابتدای امسال برنامه‌ای یک‌ساله را آغاز کرده‌ایم و تلاش داریم روش‌های جدیدی را برای تولید توسعه دهیم که در صورت موفقیت، هزینه تمام‌شده محصول را به حدود یک‌سوم تا یک‌چهارم روش‌های قبلی کاهش دهد و میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز نیز به شکل قابل توجهی کمتر شود.

وی درباره کاربرد بتاکاروتن، گفت: این ماده در بسیاری از فرآورده‌های غذایی با رنگ زرد تا نارنجی مورد استفاده قرار می‌گیرد و محصولاتی مانند روغن، کره و برخی آبمیوه‌ها از جمله موارد مصرف آن هستند. دانش فنی تولید طبیعی و زیستی بتاکاروتن با استفاده از جلبک دونالیلا را توسعه داده و تولید کرده‌ایم و در ادامه در حال توسعه روش تولید هستیم تا بتوانیم هزینه تولید آن را تا حدود یک‌چهارم کاهش دهیم.

ابراهیمی خاطر نشان کرد: در صورتی که بتوانیم روش سنتزی تولید بتاکاروتن را توسعه دهیم، برآورد ما این است که تا پایان سال هزینه تولید به حدود یک‌چهارم تا یک‌پنجم روش فعلی برسد. این موضوع می‌تواند از نظر اقتصادی نیز شرایط پروژه را به شکل قابل توجهی تغییر دهد.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با بیان اینکه این طرح با حمایت یکی از موسسات دانش‌بنیان اجرایی شده است، اضافه کرد: در فاز نخست، هدف اصلی این حمایت، توسعه فنی و دانش فنی تولید مواد اولیه بوده است. بخشی از منابع نیز برای توسعه فرآورده‌های شرکت و تولید محصولات جدید در نظر گرفته شده و بخشی دیگر به تحقیق و توسعه اختصاص یافته است.