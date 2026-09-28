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استاندار مازندران در بازدیدی سرزده از پل آلشرود چمستان، بر تسریع در تکمیل و بهرهبرداری این طرح تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در بازدیدی سرزده از روند تکمیل پل آلشرود در چمستان، بر رفع موانع اجرایی و تسریع در بهرهبرداری این طرح تأکید کرد.
استاندار مازندران به همراه مصطفی سوادکوهی، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، از محل اجرای طرح بازدید و روند پیشرفت فیزیکی آن را بررسی کردند.
یونسی رستمی در حاشیه این بازدید گفت: پل آلشرود پس از یک دهه انتظار اکنون در مراحل نهایی قرار دارد و با تمرکز مدیریت استان، تا اواسط آبان امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: بازدیدهای متعدد و سرزده از محل اجرای طرح برای رفع چالشهای مالی و اجرایی و تسریع در تکمیل این زیرساخت انجام میشود.
استاندار مازندران با قدردانی از تلاش کارگران و مهندسان در هشت ماه اخیر، از شهروندان و مسافرانی که به دلیل عملیات عمرانی و محدودیتهای ترافیکی با سختی مواجه شدهاند، عذرخواهی کرد.
یونسی رستمی همچنین گفت: حق مردم است که از پیشرفت سریع طرحها مطلع شوند و مدیریت استان وظیفه دارد روند اجرای طرحهای عمرانی را با شفافیت گزارش کند.
تکمیل پل آلشرود، به گفته مسئولان، در کاهش ترافیک منطقه و بهبود جریان تردد در محورهای حیاتی استان مؤثر خواهد بود.