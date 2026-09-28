آقایی، فرماندار یزد در دیدار با نمایندگان بنیاد برکت، روند پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و راهکار‌های تقویت حمایت از طرح‌های اشتغال‌محور در شهرستان یزد را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این نشست، احسان ناظمی اردکانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری یزد گزارشی از اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده، جلسات برگزارشده و برنامه‌های پیش‌رو در حوزه تسهیلات اشتغال‌زایی ارائه و مهم‌ترین مسائل و موانع موجود در فرآیند معرفی متقاضیان و پرداخت تسهیلات را تشریح کرد.

در ادامه، راهکار‌های تسهیل و تسریع در تعیین تکلیف پرونده متقاضیان، رفع موانع موجود در فرآیند پرداخت، هدایت هدفمند منابع به طرح‌های واجد شرایط و دارای توجیه اقتصادی و افزایش اثربخشی تسهیلات در ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

فرماندار یزد با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بنیاد برکت در توسعه اشتغال شهرستان، خواستار کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و تسریع در پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط شد و بر ضرورت پیگیری مستمر پرونده‌ها تا حصول نتیجه تأکید کرد.

آقایی همچنین تقویت هماهنگی میان بنیاد برکت و مجموعه مدیریت شهرستان، هدفمندکردن حمایت‌ها و هدایت منابع به سمت طرح‌های اثربخش و اشتغال‌آفرین را ضروری دانست و تأکید کرد تسهیلات باید به‌گونه‌ای تخصیص یابد که ضمن تسهیل راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها، به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در شهرستان منجر شود.