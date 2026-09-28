معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به بازگشایی مطلوب مدارس در شرایط کنونی کشور گفت: بازگشایی امسال مدارس، مانوری از انقلاب اسلامی ایران در سازماندهی فضای عمومی کشور بود که برکات و آثار خوبی در آینده خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صادق حسین‌زاده ملکی در جلسه اردوی راهیان‌نور دانش‌آموزی که در معاونت پرورشی و فرهنگی برگزار شد، افزود: این برکات و آثار در بزنگاه‌ها، به‌ویژه تجمعات شبانه، با پشتیبانی فرهنگی و تربیتی که سازماندهی ویژه‌ای برای آن از سوی وزارت آموزش‌وپرورش انجام می‌شود، دیده خواهد شد.

وی گفت: امسال باید ابعاد تحولی و برانگیختگی را به دانش‌آموزان منتقل کنیم؛ بنابراین مراحل مقدماتی، برگزاری و آثار اردو‌های راهیان‌نور اهمیت ویژه‌ای دارد.

ملکی با اشاره به ظرفیت‌های تربیتی اردوی راهیان‌نور ادامه داد: از اردوی راهیان‌نور امسال باید برای ایجاد الگویی جدید از سازماندهی دانش‌آموزی در جنگ شناختی درون مدرسه استفاده کنیم تا دانش‌آموزان بتوانند در بزنگاه‌های تهدید مدارس و فرصت‌های انقلابی از این ظرفیت‌ها بهره بگیرند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به دو ظرفیت مهم اردوی راهیان‌نور گفت: یکی از این اهداف، مقصد و دانش‌آموز است که باید مورد توجه قرار گیرد تا بهترین امکانات در اختیار آنان قرار گیرد. همچنین محتوا و محصولات جانبی این اردو نیز اهمیت بسیاری دارد.

وی عنوان کرد: هدف دوم، مسیر اردو است که باید جذاب، بانشاط و مملو از نقش‌های دانش‌آموزی باشد. در مسیر اردو نیز سه دسته مهم برنامه‌های فرهنگی و تربیتی داریم.

ملکی حضور راویان، محصولات و الگو‌ها و روش‌ها را سه برنامه مهم در مسیر اردوی راهیان‌نور برشمرد و افزود: روایت جنگ و رویارویی حق و باطل و شناخت رهبر شهید، از جمله موضوعاتی هستند که در اتوبوس‌ها قابل بحث خواهند بود.

وی درباره محصولات فرهنگی این اردو گفت: ۲۰ مستند جذاب از رهبر شهید داریم و اکنون زمان آن رسیده است که دانش‌آموزان از طریق راوی حاضر در اتوبوس با این مستند‌ها و موضوعات آشنا شوند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش به تولید «ایرانمون۳» اشاره کرد و گفت: بسته نمایشگاهی «ایرانمون» محصولات فرهنگی خوبی دارد که می‌تواند زمینه روایتگری برای دانش‌آموزان را فراهم کند.

ملکی ادامه داد: با توجه به حوادث اخیر، آمادگی روحی و معنوی دانش‌آموزان، والدین و مربیان برای اردوی راهیان‌نور متفاوت و جریان‌ساز مهیا است. این اردو می‌تواند یک اردوی جنگ شناختی برای بزنگاه مهم تمدنی ایرانیان و جهانیان باشد.

وی اظهار امیدواری کرد که اردوی راهیان‌نور امسال بتواند نقشی کلیدی در بعثت مردمی انقلاب اسلامی ایفا کند.