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استاندار اردبیل با اشاره به قرار گرفتن کشت و صنعت مغان در فهرست واگذاریهای سازمان خصوصیسازی، گفت: در این فرایند باید منافع استان و منطقه، حفظ بیتالمال، توسعه اشتغال و صادرات محصولات کشاورزی و ارزش مادی و معنوی این بنگاه اقتصادی و ملی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز دوشنبه در دیدار با معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان خصوصیسازی، با اشاره به سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: اجرای این سیاستها میتواند به رونق اقتصادی کشور کمک کند، اما رعایت صلاحیتهای مالی و فنی، پیوستهای فرهنگی و اجتماعی و منطق توسعه متوازن در واگذاریها ضروری است.
وی افزود: اجرای کشاورزی هوشمند، سرمایهگذاریهای مشارکتی و استفاده از ظرفیتهای مردمی در برنامههای توسعهای کشت و صنعت مغان نیز باید در فرآیند واگذاری مورد توجه قرار بگیرد.
زهره عالیپور، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان خصوصیسازی هم در این نشست گفت: دیدگاهها، پیشنهادها و برنامههای استانها در موضوعات مرتبط با سیاستهای اصل ۴۴ مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مجتمعهای کشت، صنعت و دامپروری مغان و پارس در شمال استان اردبیل به عنوان دو بال قدرتمند اقتصاد شمالغرب کشور با تکیه بر اراضی وسیع و ظرفیتهای فنی پیشرفته، نقشی حیاتی در امنیت غذایی و تولیدات صادرات محور ایفا میکنند.