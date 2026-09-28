به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سفیر عراق در ایران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) گفت: فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف ظرف ۲۴ ساعت آینده به روی پرواز‌های ایرانی بازگشایی خواهد شد.

یاسر الحجاج، سفیر عراق در تهران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دولت عراق تلاش‌های مستمری برای ازسرگیری پرواز‌های هوایی میان عراق و ایران انجام می‌دهد.

وی تأکید کرد: دولت عراق هیچ تصمیمی برای توقف پرواز‌ها با ایران اتخاذ نکرده و توقف ایجادشده ناشی از خودداری شرکت‌های خارجی ارائه‌دهنده خدمات زمینی، به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا بوده است.

سفیر عراق همچنین اعلام کرد: فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف ظرف ۲۴ ساعت آینده به روی پرواز‌های ایرانی باز خواهد شد.