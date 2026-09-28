به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید دمیرچه‌لو، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهریار، از وقوع آتش‌سوزی در یک واحد صنعتی تولید رنگ در شهرک والفجر خبر داد.



وی گفت: این حادثه حوالی ساعت ۱۵ در کارخانه‌ای به مساحت ۹ هزار متر مربع رخ داد که با اعزام به‌موقع واحدهای آتش‌نشانی، حریق در یک سوله ۵۰۰ متری اطفا شد.



مدیرعامل آتش‌نشانی شهریار با اشاره به اینکه سوله مذکور حاوی مقادیر زیادی تینر و رزین بوده است، تأکید کرد که خوشبختانه در این حادثه هیچ‌کس مصدوم نشده است.

دمیرچه‌لو بیان کرد: بررسی دقیق علت وقوع این آتش‌سوزی، پس از اطفای کامل و عملیات لکه‌گیری انجام خواهد شد.