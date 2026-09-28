­ستاد حقوق بشر تحریم‌های هوانوردی آمریکا علیه ایران را محکوم کرد و اعلام داشت: هوانوردی غیرنظامی صرفاً یک فعالیت اقتصادی و تجاری نیست، بلکه حوزه‌ای است که مستقیماً با ایمنی، سلامت و جان انسان‌ها ارتباط دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکومیت تحریم‌های هوانوردی ایران اعلام کرد: محدودسازی دسترسی ایران به خدمات، تجهیزات، قطعات و ظرفیت‌های فنی مورد نیاز هوانوردی غیرنظامی، اقدامی نگران‌کننده از منظر حقوق بشر، حقوق بین‌الملل و اصول حاکم بر نظام بین‌المللی هواپیمایی کشوری است.

تشدید تحریم‌ها علیه صنعت هوانوردی ایران

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد مجموعه‌ای از اشخاص، شرکت‌ها و شبکه‌های مرتبط با بخش هوانوردی جمهوری اسلامی ایران را در چارچوب اقدامات تحریمی خود هدف قرار داده است. دامنه این اقدام، بنا بر اعلام طرف آمریکایی، اشخاص و واسطه‌های خارجی و شبکه‌های مرتبط با تأمین هواپیما و فناوری و خدمات مورد نیاز صنعت هوانوردی ایران را نیز دربر می‌گیرد.

پیوند مستقیم تحریم‌ها با ایمنی و جان انسان‌ها

ستاد حقوق بشر تأکید می‌کند استمرار ایمنی پرواز‌ها مستلزم دسترسی منظم و پایدار به قطعات یدکی، موتور، تجهیزات ناوبری و ارتباطی، خدمات تعمیر و نگهداری، پشتیبانی فنی و سایر ملزومات تخصصی است و ایجاد محدودیت در این زنجیره می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از روابط تجاری و اقتصادی داشته باشد.

نقض کنوانسیون شیکاگو

نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر هوانوردی کشوری نیز بر ضرورت توسعه ایمن و منظم هواپیمایی بین‌المللی و همکاری میان دولت‌ها استوار است. کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴ که جمهوری اسلامی ایران از اعضای آن است، در ماده ۴۴ بر توسعه ایمن و منظم هواپیمایی کشوری، تأمین نیاز‌های مردم جهان به حمل‌ونقل هوایی ایمن و جلوگیری از تبعیض میان دولت‌های متعاهد تأکید کرده است.

قرار الزام‌آور دیوان بین‌المللی دادگستری

در همین چارچوب، باید به دستور اقدام موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸ اشاره کرد. دیوان در آن قرار، از ایالات متحده خواست تا موانع ناشی از اقدامات اعلام‌شده در ۸ مه ۲۰۱۸ را در مسیر صادرات آزاد به ایران در سه حوزه برطرف کند: دارو و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی، و قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مرتبط که برای ایمنی هواپیمایی کشوری ضروری هستند. دیوان تصریح کرد که این تحریم‌ها «پتانسیل به خطر انداختن ایمنی هواپیمایی کشوری در ایران و جان استفاده‌کنندگان از آن را دارد».

نقض حق حیات و حق سلامت

از منظر حقوق بشر نیز نمی‌توان نسبت به پیامد‌های چنین اقداماتی بی‌تفاوت بود. حق حیات مطابق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی نیز در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. هنگامی که محدودیت‌های اقتصادی و تحریمی به حوزه‌هایی تسری پیدا می‌کند که با ایمنی حمل‌ونقل و حفظ جان و سلامت انسان‌ها ارتباط مستقیم دارد، ارزیابی آثار انسانی این اقدامات به یک ضرورت حقوق بشری تبدیل می‌شود.

درخواست از جامعه بین‌المللی

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از جامعه بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری و سازوکار‌های ذی‌ربط حقوق بشری خواستار اتخاذ رویکردی مسئولانه و مبتنی بر اصول حقوق بین‌الملل در قبال آثار انسانی تحریم‌های هوانوردی شد و تأکید کرد: حفظ جان و سلامت انسان‌ها، رعایت اصول ایمنی و احترام به تعهدات بین‌المللی، مسئولیتی مشترک برای جامعه جهانی است و هیچ ملاحظه سیاسی نباید این مسئولیت را تحت‌الشعاع قرار دهد.

تداوم پیگیری حقوقی

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران بر تداوم پیگیری موضوع از مجاری حقوقی و بین‌المللی تأکید کرده و از همه سازوکار‌های ذی‌ربط بین‌المللی خواسته است با رویکردی مستقل، بی‌طرفانه و مبتنی بر موازین حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، آثار اقدامات قهری یک‌جانبه بر ایمنی هوانوردی و حقوق مردم ایران را مورد بررسی قرار دهند.