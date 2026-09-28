رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به حادثه تلخ جان‌باختن نوجوان ۱۴ ساله در منطقه "سرجوزان بحرآسمان" جیرفت در اثر حمله خرس اعلام کرد، ضمن بررسی موضوع با هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی برخورد می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به حادثه تلخ جان‌باختن نوجوان ۱۴ ساله در منطقه "سرجوزان بحرآسمان" جیرفت در حمله خرس و تائیدپزشکی قانونی، با تاکید بر پیگیری حقوق خانواده متوفی، تاکیدکرد: سازمان محیط‌زیست باید ضمن پیگیری و احقاق حقوق کامل خانواده متوفی، اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده لازم را با حفظ گونه‌های جانوری در محیط زیست استان و جلوگیری از هرگونه تعرض غیرقانونی به آنها؛ جلوگیری از تکرار این دست حوادث در مناطق روستایی و عشایری به‌طور جدی را در دستور کار قرار دهد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، با هشداربه عواقب هرگونه اهمال در ادای وظایف قانونی، تاکید کرد: دستگاه قضایی استان، موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد و در صورت اثبات هرگونه قصور، تقصیر یا ترک فعل مدیریتی که منجر به وقوع این حادثه تلخ شده باشد، بدون هیچ‌گونه اغماضی با مسببان آن برخورد قضایی قاطع خواهد کرد.

وی با اشاره به سخت گذر بودن منطقه بحرآسمان و نبود پوشش ارتباطی مناسب در برخی نقاط آن، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول باید شرایط جغرافیایی و محدودیت‌های دسترسی و ارتباطی این منطقه را در برنامه‌ریزی‌های خود مدنظر قرار دهند و با تقویت اطلاع‌رسانی، پیش‌بینی سازوکار‌های ارتباط اضطراری و اتخاذ تدابیر متناسب با شرایط منطقه، امکان امدادرسانی سریع‌تر و کاهش خطر برای ساکنان را فراهم کنند.

نوجوانی که شامگاه جمعه سوم مهربرای منظور چرای دام‌های خود در حوالی "سرجوزان بحرآسمان" جیرفت حضور داشته، در پی حمله یک قلاده خرس، به علت شدت جراحات جان باخت اما پیگیری‌های قضایی برای شفاف‌سازی ابعاد این حادثه و تعیین مسئولیت‌های احتمالی دستگاه‌های مربوط ادامه دارد.