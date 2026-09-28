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تندباد و طوفان لحظهای در نیمه غربی استان اصفهان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز پیشبینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: اوج شدت وزش باد روزهای سهشنبه تا پنجشنبه به صورت تندباد و طوفان لحظهای در ساعات بعدازظهر بویژه در نیمه غربی استان خواهد بود که در مناطق مستعد با گردوخاک همراه است.
لیلا امینی، رئیس مرکز پیشبینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به وضعیت هوای استان افزود: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد از امروز دوشنبه تا پایان هفته در ساعات بعدازظهر شرایط ناپایداری بصورت رشد ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در سطح استان مهیاست.
وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد گفت: وزش باد شهرهای اصفهان، فریدونشهر، بویین میان دشت، فریدن (داران)، چادگان، گلپایگان، خوانسار، شاهین شهر و میمه، عسگران، سمیرم، دهق، لنجان، فلاورجان، دهاقان، خمینی شهر، برخوار (دولت آباد)، شهرضا، کبوترآباد، مبارکه، مورچه خورت، ورزنه، نایین، نجف آباد، زواره، هرند و اردستان را در بر خواهد گرفت.
رئیس مرکز پیشبینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان ادامه داد: در روزهای پنجشنبه و جمعه رگبار پراکنده و رعد و برق در برخی مناطق بویژه در نیمه غربی استان انتظار میرود.
وی با بیان اینکه دما از امروز تا پایان هفته روند کاهشی نامحسوس خواهد داشت، افزود: بیشینه دمای هوای شهر اصفهان ۳۴ و کمینه فردا صبح ۱۷ درجه سانتیگراد و کاشان با ۳۶ درجه و بویین میاندشت با ۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان پیشبینی میشود.