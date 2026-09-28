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آمریکا در ادامه سیاست فشار حداکثری خود علیه ایران، این بار صنعت هوایی کشورمان را هدف تحریم قرار داده است؛ اقدامی که واکنش کشورهای منطقه از جمله عراق را برانگیخته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ از آغاز جنگ تاکنون، ایران با تهدیدهای نظامی و تحریمهای گسترده اقتصادی و دریایی آمریکا روبهرو بوده است. به گفته کارشناسان، هدف واشنگتن از این اقدامات، افزایش فشار بر ایران و واداشتن کشورمان به عقبنشینی بوده است.
با این حال، آمریکا در مرحله جدید، دامنه تحریمها را به صنعت هوایی ایران نیز کشانده است.
این اقدام با اعتراض و واکنش کشورهای منطقه، از جمله عراق، همراه شده است.
کارشناسان تأکید میکنند که تداوم تحریمها و فشارها، لزوماً به تغییر مواضع ایران منجر نخواهد شد و ملت ایران همچنان در مسیر مقاومت و ایستادگی گام برمیدارد.