به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ از آغاز جنگ تاکنون، ایران با تهدید‌های نظامی و تحریم‌های گسترده اقتصادی و دریایی آمریکا روبه‌رو بوده است. به گفته کارشناسان، هدف واشنگتن از این اقدامات، افزایش فشار بر ایران و واداشتن کشورمان به عقب‌نشینی بوده است.

با این حال، آمریکا در مرحله جدید، دامنه تحریم‌ها را به صنعت هوایی ایران نیز کشانده است.

این اقدام با اعتراض و واکنش کشور‌های منطقه، از جمله عراق، همراه شده است.

کارشناسان تأکید می‌کنند که تداوم تحریم‌ها و فشارها، لزوماً به تغییر مواضع ایران منجر نخواهد شد و ملت ایران همچنان در مسیر مقاومت و ایستادگی گام برمی‌دارد.