به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان اعلام کرد: در پی قتل در شهرستان رودبار جنوب، با اقدامات اطلاعاتی و فنی کارآگاهان پلیس آگاهی استان و با همکاری و پشتیبانی مأموران انتظامی رفسنجان، مخفیگاه متهم در این شهرستان شناسایی شد.

سرهنگ مهدی پورامینایی افزود: پلیس در عملیاتی غافلگیرانه، متهم را در رفسنجان دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش یک قبضه اسلحه کمری جنگی، دو تیغه خشاب و ۱۴ عدد فشنگ جنگی به همراه یک دستگاه موتورسیکلت را کشف و توقیف کرد.

بگفته جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان متهم دستگیر شده تحویل مرجع قضایی شد.