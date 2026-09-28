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همزمان با هفته دفاع مقدس بهره برداری از بوستان فرشته های میناب به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع در کوی سازمانی تیپ ۱۷۷ متحرک هجومی تربت حیدریه به بهره برداری رسید .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امیر سرتیپ دوم ستاد، محمدرضا داوودیکیا، در مراسم افتتاحیه گفت: بوستان «فرشتههای میناب» در کوی سازمانی تیپ ۱۷۷ متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش در تربت حیدریه، همزمان با هفته دفاع مقدس ، با حضور والدین ۲ شهید دانشآموز میناب افتتاح شد.
فرمانده تیپ ۱۷۷ شهید نصر اصفهانی افزود: این طرح که به منظور ارتقای رفاه کارکنان و خانوادههای آنان اجرا شده، یاد و خاطره دانشآموزان مظلوم میناب را زنده نگه میدارد.
وی ادامه داد: این بوستان با ۲۷ میلیارد ریال هزینه به منظور اجرایی نمودن طرح “جنت” و با هدف فراهم آوردن امکانات رفاهی برای کارکنان و خانوادههای محترم آنان، با بهرهگیری از ظرفیتهای درونسازمانی احداث شده است.
وی تأکید کرد: نام این بوستان با هدف تجلیل از یاد و خاطره دانشآموزان مظلوم میناب انتخاب شده است.