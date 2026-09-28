رئیس مرکز بهداشت خوزستان با هشدار درباره خطر هاری گفت: این بیماری درمان ندارد، اما با مراجعه فوری پس از حیوان‌گزیدگی می‌توان از ابتلا و مرگ ناشی از آن پیشگیری کرد.

هشدار مرکز بهداشت خوزستان درباره هاری، بیماری مرگبار اما صددرصد قابل پیشگیری

هشدار مرکز بهداشت خوزستان درباره هاری، بیماری مرگبار اما صددرصد قابل پیشگیری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس مرکز بهداشت خوزستان با بیان اینکه هاری بیماری عفونی حاد و کشنده است، گفت: هاری درمان ندارد، اما صددرصد قابل پیشگیری است و مراجعه فوری افراد حیوان‌گزیده به مراکز درمان و مراقبت پیشگیری از هاری می‌تواند از ابتلا به این بیماری جلوگیری کند.

دکتر مهرداد شریفی همزمان با روز جهانی هاری، ۲۸ سپتامبر برابر با ششم مهرماه، افزود: شعار روز جهانی هاری در سال ۲۰۲۶ از سوی سازمان جهانی بهداشت «قوی‌تر با همدیگر» (STRONGER TOGETHER) اعلام شده است.

وی ادامه داد: هاری در صورت بروز علائم بالینی به مرگ منجر می‌شود، اما اگر فرد پس از حیوان‌گزیدگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراکز درمان و مراقبت پیشگیری از هاری مراجعه کند، می‌توان با اقدامات پیشگیرانه از ابتلا به بیماری جلوگیری کرد.

شریفی با اشاره به آمار حیوان‌گزیدگی در خوزستان گفت: بر اساس آمار سال ۱۴۰۴، تعداد موارد حیوان‌گزیدگی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز ۱۴ هزار و ۹۱۴ مورد بوده و در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۷ هزار و ۷۰۰ مورد حیوان‌گزیدگی در این حوزه ثبت شده است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد: سال گذشته دو مورد مرگ ناشی از ابتلا به هاری در شهرستان‌های مسجدسلیمان و دزفول ثبت شد، اما خوشبختانه امسال تاکنون موردی از مرگ ناشی از هاری در این حوزه گزارش نشده است.

وی هاری را یکی از مهم‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان دانست و گفت: این بیماری در بسیاری از مناطق جهان شایع است و با توجه به کشندگی صددرصدی، یکی از اولویت‌های مهم بهداشتی محسوب می‌شود.

شریفی افزود: بیش از ۸۵ درصد موارد حیوان‌گزیدگی توسط سگ‌ها اتفاق می‌افتد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به سگ‌های خانگی و سگ‌های گله است و یکی از عوامل مهم در این زمینه، رعایت نکردن اصول نگهداری و قلاده‌گذاری است.

وی با اشاره به وضعیت هاری در جهان بیان کرد: سالانه حدود سه تا ۶ میلیون مورد گزش انسان توسط پستانداران در جهان رخ می‌دهد و حدود ۵۹ هزار نفر در بیش از ۱۵۰ کشور بر اثر ابتلا به هاری جان خود را از دست می‌دهند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد: حدود ۴۰ درصد افرادی که توسط حیوانات مشکوک به هاری گاز گرفته می‌شوند، کودکان زیر ۱۵ سال هستند و سالانه حدود یک میلیون نفر از افراد حیوان‌گزیده برای دریافت خدمات درمانی و پیشگیرانه به مراکز پزشکی مراجعه می‌کنند.

شریفی درباره راه‌های انتقال هاری گفت: اصلی‌ترین راه انتقال بیماری، گازگرفتگی توسط حیوان هار است، اما خراش یا کشیده شدن پنجه آغشته به بزاق حاوی ویروس هاری، به‌ویژه در گربه‌ها و گربه‌سانان، نیز می‌تواند موجب انتقال بیماری شود.

وی با اشاره به علائم بیماری در حیوانات افزود: تمام پستانداران خونگرم اهلی و وحشی به هاری حساس هستند و دوره نهفتگی بیماری در سگ و گربه معمولاً دو تا سه هفته است، هرچند ممکن است چند ماه نیز طول بکشد.

شریفی هشدار داد: در برخی موارد، سه تا ۱۰ روز پیش از بروز علائم بالینی در سگ و گربه، ویروس هاری در بزاق حیوان وجود دارد و می‌تواند بیماری را منتقل کند؛ بنابراین نباید منتظر بروز علائم در حیوان ماند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان درباره علائم هاری در انسان نیز گفت: دوره نهفتگی بیماری معمولاً ۱۵ روز تا سه ماه و به‌طور متوسط یک تا دو ماه است، اما در برخی موارد ممکن است این دوره از چند روز تا حتی چند سال متغیر باشد.

وی افزود: تب، لرز، خستگی، سردرد، ضعف و درد عضلانی، بی‌اشتهایی، اختلال در بلع، تهوع و استفراغ، سرگیجه، درد شکمی، اسهال، گلودرد، تنگی نفس، سرفه خشک، نگرانی، ترس، تحریک‌پذیری و عصبی بودن از جمله علائم اولیه بیماری هستند.

شریفی ادامه داد: از علائم اختصاصی‌تر هاری می‌توان به سوزش، گزگز و مورمور شدن در محل گازگرفتگی اشاره کرد که در بخشی از بیماران مشاهده می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از حیوان‌گزیدگی توصیه کرد: افراد به سگ یا حیوان در حال غذا خوردن و همچنین حیوانی که در حال نگهداری از بچه‌های خود است، نزدیک نشوند و از تحریک حیوانات، به‌ویژه سگ‌ها، خودداری کنند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان افزود: هنگام درگیری سگ‌ها یا سایر حیوانات نباید برای جدا کردن آنها نزدیک شد و صاحبان حیوانات خانگی نیز باید نسبت به واکسیناسیون حیوانات خود از طریق مراکز دامپزشکی اقدام کنند.

شریفی همچنین از شهروندان خواست از ریختن زباله و باقی‌مانده مواد غذایی در اطراف منازل، معابر و گذرگاه‌های عمومی خودداری کنند، به چشم سگ‌ها خیره نشوند، مقابل سگ‌ها ندوَند و بدون اجازه و همراهی صاحبخانه وارد محلی که سگ نگهداری می‌شود نشوند.

وی تأکید کرد: در صورت هرگونه حیوان‌گزیدگی، خراش یا تماس مشکوک با بزاق حیوان، مراجعه فوری به مراکز درمان و مراقبت پیشگیری از هاری ضروری است و نباید این موضوع به تأخیر انداخته شود.