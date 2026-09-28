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رئیس مرکز بهداشت خوزستان با هشدار درباره خطر هاری گفت: این بیماری درمان ندارد، اما با مراجعه فوری پس از حیوانگزیدگی میتوان از ابتلا و مرگ ناشی از آن پیشگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس مرکز بهداشت خوزستان با بیان اینکه هاری بیماری عفونی حاد و کشنده است، گفت: هاری درمان ندارد، اما صددرصد قابل پیشگیری است و مراجعه فوری افراد حیوانگزیده به مراکز درمان و مراقبت پیشگیری از هاری میتواند از ابتلا به این بیماری جلوگیری کند.
دکتر مهرداد شریفی همزمان با روز جهانی هاری، ۲۸ سپتامبر برابر با ششم مهرماه، افزود: شعار روز جهانی هاری در سال ۲۰۲۶ از سوی سازمان جهانی بهداشت «قویتر با همدیگر» (STRONGER TOGETHER) اعلام شده است.
وی ادامه داد: هاری در صورت بروز علائم بالینی به مرگ منجر میشود، اما اگر فرد پس از حیوانگزیدگی در کوتاهترین زمان ممکن به مراکز درمان و مراقبت پیشگیری از هاری مراجعه کند، میتوان با اقدامات پیشگیرانه از ابتلا به بیماری جلوگیری کرد.
شریفی با اشاره به آمار حیوانگزیدگی در خوزستان گفت: بر اساس آمار سال ۱۴۰۴، تعداد موارد حیوانگزیدگی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ۱۴ هزار و ۹۱۴ مورد بوده و در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۷ هزار و ۷۰۰ مورد حیوانگزیدگی در این حوزه ثبت شده است.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد: سال گذشته دو مورد مرگ ناشی از ابتلا به هاری در شهرستانهای مسجدسلیمان و دزفول ثبت شد، اما خوشبختانه امسال تاکنون موردی از مرگ ناشی از هاری در این حوزه گزارش نشده است.
وی هاری را یکی از مهمترین بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان دانست و گفت: این بیماری در بسیاری از مناطق جهان شایع است و با توجه به کشندگی صددرصدی، یکی از اولویتهای مهم بهداشتی محسوب میشود.
شریفی افزود: بیش از ۸۵ درصد موارد حیوانگزیدگی توسط سگها اتفاق میافتد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به سگهای خانگی و سگهای گله است و یکی از عوامل مهم در این زمینه، رعایت نکردن اصول نگهداری و قلادهگذاری است.
وی با اشاره به وضعیت هاری در جهان بیان کرد: سالانه حدود سه تا ۶ میلیون مورد گزش انسان توسط پستانداران در جهان رخ میدهد و حدود ۵۹ هزار نفر در بیش از ۱۵۰ کشور بر اثر ابتلا به هاری جان خود را از دست میدهند.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد: حدود ۴۰ درصد افرادی که توسط حیوانات مشکوک به هاری گاز گرفته میشوند، کودکان زیر ۱۵ سال هستند و سالانه حدود یک میلیون نفر از افراد حیوانگزیده برای دریافت خدمات درمانی و پیشگیرانه به مراکز پزشکی مراجعه میکنند.
شریفی درباره راههای انتقال هاری گفت: اصلیترین راه انتقال بیماری، گازگرفتگی توسط حیوان هار است، اما خراش یا کشیده شدن پنجه آغشته به بزاق حاوی ویروس هاری، بهویژه در گربهها و گربهسانان، نیز میتواند موجب انتقال بیماری شود.
وی با اشاره به علائم بیماری در حیوانات افزود: تمام پستانداران خونگرم اهلی و وحشی به هاری حساس هستند و دوره نهفتگی بیماری در سگ و گربه معمولاً دو تا سه هفته است، هرچند ممکن است چند ماه نیز طول بکشد.
شریفی هشدار داد: در برخی موارد، سه تا ۱۰ روز پیش از بروز علائم بالینی در سگ و گربه، ویروس هاری در بزاق حیوان وجود دارد و میتواند بیماری را منتقل کند؛ بنابراین نباید منتظر بروز علائم در حیوان ماند.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان درباره علائم هاری در انسان نیز گفت: دوره نهفتگی بیماری معمولاً ۱۵ روز تا سه ماه و بهطور متوسط یک تا دو ماه است، اما در برخی موارد ممکن است این دوره از چند روز تا حتی چند سال متغیر باشد.
وی افزود: تب، لرز، خستگی، سردرد، ضعف و درد عضلانی، بیاشتهایی، اختلال در بلع، تهوع و استفراغ، سرگیجه، درد شکمی، اسهال، گلودرد، تنگی نفس، سرفه خشک، نگرانی، ترس، تحریکپذیری و عصبی بودن از جمله علائم اولیه بیماری هستند.
شریفی ادامه داد: از علائم اختصاصیتر هاری میتوان به سوزش، گزگز و مورمور شدن در محل گازگرفتگی اشاره کرد که در بخشی از بیماران مشاهده میشود.
وی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از حیوانگزیدگی توصیه کرد: افراد به سگ یا حیوان در حال غذا خوردن و همچنین حیوانی که در حال نگهداری از بچههای خود است، نزدیک نشوند و از تحریک حیوانات، بهویژه سگها، خودداری کنند.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان افزود: هنگام درگیری سگها یا سایر حیوانات نباید برای جدا کردن آنها نزدیک شد و صاحبان حیوانات خانگی نیز باید نسبت به واکسیناسیون حیوانات خود از طریق مراکز دامپزشکی اقدام کنند.
شریفی همچنین از شهروندان خواست از ریختن زباله و باقیمانده مواد غذایی در اطراف منازل، معابر و گذرگاههای عمومی خودداری کنند، به چشم سگها خیره نشوند، مقابل سگها ندوَند و بدون اجازه و همراهی صاحبخانه وارد محلی که سگ نگهداری میشود نشوند.
وی تأکید کرد: در صورت هرگونه حیوانگزیدگی، خراش یا تماس مشکوک با بزاق حیوان، مراجعه فوری به مراکز درمان و مراقبت پیشگیری از هاری ضروری است و نباید این موضوع به تأخیر انداخته شود.