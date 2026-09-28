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رئیس کل دادگستری استان تهران از بازگشت ۹ و نیم میلیارد یورو از محل پروندههای رفع تعهدات ارزی خبر داد و گفت: در این پروندهها برای ۲۵ میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عتباتی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پروندههای رفع تعهدات ارزی و تراستیها پرداخت و گفت: اولین رأی در این حوزه برای یک پرونده ۱۴۱ میلیون یورویی صادر شد که مفاد رأی صادره شامل حبس، ممنوعیت خروج از کشور، جزای نقدی، بازگرداندن اصل ارز و ... است.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در پروندههای تراستیها نیز تا امروز شاهد بازگشت بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان ارز بودهایم.
عتباتی با اشاره به بازدیدهای اخیر خود از چند ناحیه دادسرا و چند مجتمع قضایی در استان تهران، اظهار کرد: در کلیه این بازدیدها، ملاقاتهای مردمی نیز انجام شده است.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، «آسیابی» رئیس سازمان زندانها با اشاره به انجام شش سفر استانی خود از بدو تصدی مسئولیت ریاست سازمان زندانها اظهار کرد: در جریان چهار سفر اخیر که به استانهای گیلان، فارس، لرستان و البرز صورت گرفته و در پی بازدیدهای انجامشده از زندانهای این چهار استان، بیش از هزار و ۳۰۰ نفر از زندان آزاد شدند؛ اهدای چندین سری جهیزیه به نوعروسان خانوادههای زندانیان نیازمند به ارزش هشت میلیارد تومان و همچنین توزیع بیش از ۵ هزار بسته معیشتی و تحصیلی میان خانوادههای زندانیان نیازمند، از دیگر اقدامات انجامشده طی این چهار سفر بودند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه، با اشاره به اینکه «ارجاع هوشمند پرونده» یکی از راهکارهای اصلی مندرج در سند تحول قضایی در راستای کاهش اطاله دادرسی محسوب میشود، اظهار کرد: سامانه ارجاع هوشمند پرونده پس از طی مراحل آزمایشی در مراجع مختلف قضایی از جمله دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و چند دادگستری استانی، از ابتدای مهرماه در سراسر کشور اجرایی شده و تا پایان همین ماه، فراگیر خواهد شد.
کاظمیفرد افزود: هماکنون بیش از ۹۰ درصد ارجاعات پرونده در مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان تهران به صورت هوشمند و توسط این سامانه انجام میشود؛ به حداقل رساندن میزان دخالت انسانی، کاهش اطاله دادرسی، کاهش شائبههای سوگیری و همچنین کپیبرداری خودکار پروندههای تمام الکترونیک، از جمله مزایای استفاده از سامانه ارجاع هوشمند پرونده است.
در ادامه جلسه حجتالاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به نامگذاری هفتم مهرماه در تقویم کشور به عنوان «روز تجلیل و بزرگداشت فرماندهان شهید»، یاد و خاطره همایش ملی «ربع قرن پیشگیری از وقوع جرم؛ دستاوردها و چشماندازها» که خردادماه سال ۱۴۰۲ با حضور حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه و جمعی از فرماندهان شهید جنگهای تحمیلی دوم و سوم برگزار شده بود را گرامی داشت.
در همایش مذکور، سپهبد شهید محمد باقری، سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی، سپهبد شهید حسین سلامی و سرلشکر شهید محمد شیرازی حضور داشتند.
در همین راستا، کلیپ کوتاهی که از این همایش تولید شده بود، در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به نمایش درآمد.
همچنین در این جلسه، حجتالاسلام والمسلمین «منتظری» رئیس دیوان عالی کشور، حجتالاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور، حجتالاسلام والمسلمین «عبداللهی» دادستان انتظامی قضات، حجتالاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، حجتالاسلام والمسلمین «هادی» معاون حقوقی قوه قضاییه، «رحیمی» وزیر دادگستری، «جهانگیر» رئیس سازمان بازرسی، «موحدی» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دستگاه قضا و «یارمپور» رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه، به بیان نکات حقوقی و قضایی مدنظر خود پرداختند.