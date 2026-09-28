ایمنسازی، اولین درخواست دستگاه قضا از مردم و کاسبان در خراسان جنوبی
دادستان عمومی و انقلاب بیرجند، ایمنسازی را اولین درخواست دستگاه قضا از مردم و کاسبان در خراسان جنوبی برای کاهش سرقتها دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
دادستان عمومی و انقلاب بیرجند در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: در نیمه نخست امسال ۴ هزار و ۲۰۱ فقره سرقت در شهرستان بیرجند ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۷ درصد افزایش دارد و برای کاهش آن باید مردم و کاسبان هم پای کار باشند.
قاسمی بر ضرورت ایمن سازی اماکن و ارتقای هشدارهای انتظامی برای کاهش و مهار سرقت در استان تأکید کرد و افزود: پیشگیری بر کشف جرم و جبران خسارت مقدم است، لذا ایمن سازی اولین درخواست ما از مردم و کاسبان است.
وی از مردم خواست از خرید اموال سرقتی یا بدون فاکتور و یا دارای قیمت غیرمعقول خودداری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب بیرجند گفت: برای کسی که مال سرقتی را خریداری کرده یا به هر نحوی در فروش آن دخیل بوده، قانونگذار مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق را در نظر گرفته است.