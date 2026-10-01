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رئیس کمیته منظومه خدمات یکپارچه یزدمن و عضو شورای اسلامی شهر یزد از تصمیمات جدید برای ارتقای کیفیت سامانههای این منظومه، بهرهگیری از تحلیل دادهها و واگذاری مسئولیت تبلیغات، آموزش و فرهنگسازی یزدمن به مدیریت ارتباطات و روابط بینالملل شهرداری یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، تجملیان با تشریح مباحث مطرحشده در نشست اخیر کمیته منظومه خدمات یکپارچه یزدمن اظهار کرد: یزدمن مجموعهای از سامانههای پراکنده نیست، بلکه منظومهای هماهنگ و بههمپیوسته از خدمات است و برای حفظ این یکپارچگی، سامانههای مختلف باید از استانداردها و ضوابط مشخصی برخوردار باشند تا شهروندان بتوانند بدون ناهماهنگی از خدمات آن استفاده کنند.
وی افزود: در همین راستا مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد بر کیفیت و عملکرد نرمافزارها پیش از فعال شدن در یزدمن و همچنین هنگام ارائه نسخههای جدید نظارت کافی داشته باشد تا استانداردهای لازم در همه بخشهای منظومه رعایت شود.
تجملیان ادامه داد: شرکت سهیم نیز بهعنوان متولی نرمافزاری منظومه یزدمن و توسعهدهنده هسته مرکزی آن باید در فرآیند توسعه و بهروزرسانی سامانهها، رعایت استانداردهای تعیینشده و هماهنگی میان بخشهای مختلف را با دقت دنبال کند.
رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشها در ادامه از بررسی عملکرد باجههای فروش و شارژ کارت یزدمن خبر داد و گفت: در این نشست گزارشی تحلیلی از عملکرد باجههای فروش و شارژ کارت یزدمن ارائه شد که آمارهای قابل توجهی درباره نحوه استفاده شهروندان از کارت و نسخه موبایلی یزدمن در اختیار کمیته قرار داد.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از کاربران همچنان از کارت یزدمن استفاده میکنند، افزود: اگرچه استفاده از برنامه موبایلی یزدمن، امکان شارژ حساب و مدیریت خدمات را برای شهروندان بسیار آسانتر کرده است، اما کارت همچنان برای برخی گروهها از جمله سالمندان و دانشآموزانی که محدودیت استفاده از تلفن همراه دارند، کاربرد دارد و باید خدمات این بخش نیز مورد توجه قرار گیرد.
تجملیان تصریح کرد: مقرر شد سازمان حملونقل و بار و مسافر و همچنین سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، گزارش تحلیلی ارائهشده را بررسی و از نتایج آن برای برنامهریزی و تصمیمگیری بهتر در حوزه خدمات مرتبط با یزدمن استفاده کنند.
این عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر، آموزش و فرهنگسازی را یکی از محورهای مهم و مورد تأکید کمیته یزدمن عنوان کرد و گفت: طی سالهای گذشته اقدامات مختلفی برای معرفی و آموزش یزدمن در سطح شهر و فضای مجازی انجام شده است، اما برای رسیدن به وضعیت مطلوب همچنان نیازمند اقدامات هدفمندتر و متناسب با نیاز واقعی شهروندان هستیم.
وی ادامه داد: در این نشست درباره شیوه مدیریت و اجرای برنامههای تبلیغاتی، آموزشی و فرهنگی یزدمن بحث و تبادل نظر شد و پس از بررسی دیدگاههای اعضای کمیته، اکثریت اعضا با واگذاری این مسئولیت به مدیریت ارتباطات و روابط بینالملل شهرداری یزد موافقت کردند.
تجملیان خاطرنشان کرد: بر این اساس مقرر شد مدیریت روابط بینالملل شهرداری یزد، متولی برنامهریزی و اجرای اقدامات مربوط به تبلیغات، آموزش و فرهنگسازی یزدمن باشد و پیش از تولید محتوا، نیازها و مشکلات واقعی شهروندان در استفاده از این منظومه را شناسایی کند،محتوای آموزشی باید متناسب با مسائل و نیازهای مردم تولید شود؛ برای مثال اگر شهروندان در زمینه استفاده از کارت، شارژ، نحوه مصرف یا دریافت یکی از خدمات یزدمن با مشکل بیشتری مواجه هستند، آموزش و اطلاعرسانی باید دقیقاً بر همان موضوع متمرکز شود تا فرهنگسازی یزدمن به آموزشهایی کاربردی، هدفمند و مسئلهمحور تبدیل شود.