پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به ویژه برنامه های هفته ملی کودک از ۱۵ مهر تا ۲۱ مهر ماه گفت: هفته ملی کودک فرصتی است تا حقوق کودک را به رسمیت بشناسیم، و با سرمایه گذاری در حوزه کودک شرایطی را فراهم کنیم تا نیازها و توانایی های کودکان در عرصههای مختلف بهتر دیده شود تا در آینده نتیجه این سرمایه گذاری را ببینیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، آقای حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر به تشریح ویژه برنامه های هفته ملی کودک پرداخت.
سؤال: نگاهی خواهیم داشت به برنامههایی که به مناسبت هفته ملی کودک تدارک دیده شده از طرف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در آستانه هفته ملی کودک قرار داریم جناب آقای علامتی معاون وزیر آموزش و پرورش و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میهمان ما هستند، بدون فوت وقت برویم سراغ برنامهها که بتوانیم همه برنامهها را مرور کنیم و کتاب هم آوردید مثل همیشه؟
علامتی: بله مثل همیشه.
سؤال: خدمتتان هستیم، برنامهها را بفرمایید ابتدا؟
علامتی: بنده هم تبریک و تسلیت عرض میکنم این ایام را، ایام شهادت سید حسن نصرالله و صفی الدین عزیز و بزرگوار، یاد و خاطره همه شهدا را خصوصا شهدای جنگ رمضان را و جنگ ۱۲ روزه را گرامی میداریم رهبر شهیدمان و خصوصا شهدای کودک و نوجوان و مدرسه شجره طیبه، امسال در حالی ما این هفته را گرامی خواهیم داشت که یاد و خاطره شهدای کودک را هم گرامی میداریم و جایشان خالی است و در همین ابتدا میخواهم کتابی که از سوی دفتر حفظ و نشر آثار امام شهیدمان قبلا منتشر شده بود مجددا یادآوری کنم آن هم تربیت کودک در اندیشه قائد شهیدمان است که یکی از کتابهای درجه یک است که دیدگاههای امام شهیدمان در حوزه کودک آنجا تدوین کردند جمع آوری کردند که بسیار کتاب خوبی هست و ان شاءالله اندیشه امام شهیدمان را در حوزه کودک همه مان بتوانیم به یک تربیت عملی تبدیل کنیم. هفته ملی کودک از ۱۵ مهر تا ۲۱ مهر ماه ان شاءالله برگزار خواهد شد با مشارکت همه دستگاههای مرتبط، نهادهای مرتبط حوزه کودک و نوجوان و حوزههای غیردولتی و البته دولتی که هماهنگیهای لازم انجام پذیرفته، هفته ملی کودک یک فرصتی است که حقوق کودک را ما به رسمیت بشناسیم نیازها، توانایی هایش و دیده شدن کودک در عرصههای مختلف را ما داشته باشیم و نهایتا اینکه بتوانیم خوب سرمایه گذاری کنیم، سرمایه گذاری برای حوزه کودک، سرمایه گذاری برای آینده است، ما اگر بخواهیم آینده ایران عزیزمان، ایران قوی، ایران مقتدر را ببینیم امروز باید در کودکان امروزمان ببینیم و سرمایه گذاری کنیم طبیعتا امسال حال و هوای دیگری دارد و تربیت در میدان و حضور در میادین یکی از برنامههای محوری همه ما خواهد بود شعاری که پیش بینی شده و پس از بررسیهای مختلف و کار کارشناسی مختلف انجام پذیرفته لبخند کودکان، الفبای وطن شعار محوری این ایام نامگذاری شده، ۱۵ مهر روز اول هفته ملی، لبخندهایی که از یاد نمیروند، نام دارد و یاد همه کودکان شهید را ان شاءالله گرامی خواهیم داشت، ۱۶ مهر زمین خانه فردای ما، این بحث محیط زیست است طبیعت است مسئولیت پذیری کودکان در قبال محیط زیست پیش بینی شده، ۱۷ مهر خانه جایی که صدای کودک شنیده میشود، اینجا ارتباط بین خانواده و کودک، گفتوگوهایی که بین خانواده و پدر و مادر و یعنی در حقیقت بحث ارتباط بین نسلی و امنیت روانی کودک مد نظر است، ۱۸ مهر بازی، زبان کودکی از ما بازی را به عنوان یک ابزار تربیتی میدانیم و بازی، نشاط اجتماعی و بازیهای بومی و محلی مد نظر هست، ۱۹ مهر کتاب، هزار راه به سوی فردا نامیده شده که موضوع کتابخوانی و قصه گویی و پرورش تخیل مد نظر است، ۲۰ مهر وطن خانه همه کودکان بحث فراگیری است بحث پذیرش اجتماعی و توجه به کودکان با نیازهای ویژه و اینکه اقداماتی که ما میتوانیم برای تسهیل حضور کودکان داشته باشیم و ۲۱ مهر کودکان سازندگان فردا اینجا دیگر موضوع علم، فناوری، هنر، خلاقیت و نوآوری در دستور کار هفته کودک قرار گرفته برنامههای مختلفی پیش بینی شده اولا ما نمیخواهیم در این ایام برنامه زده و جشنواره زده بشویم اعلام کردیم که هر مجموعهای چه دولتی و چه غیردولتی بتواند یک اقدام برای کودک، یک اقدام برای کودک انجام بدهد این یک اقدام ارزشمند خواهد بود ضمن اینکه یک یادآوری ما و خانوادهها در مسئولیتمان در قبال کودک است ما بعضی از برنامهها را هم برای کودکان داریم در این ایام، شادپیمایی که پیش بینی شده، برنامههای مختلف، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ما در سالهای گذشته فیلم بچه زرنگ را داشتیم که فیلم پرمخاطب و پرمخاطبترین انیمیشن یا پویانمایی بود که ما انشاءالله رونمایی میکنیم از سریال بچه زرنگ که ۵۲ قسمت است.
سؤال: اگر موافقید ریز برنامهها را بگذاریم در همان هفته کودک که همکاران جنابعالی هم بیایند در سلام خبرنگار درباره برنامهها به صورت جزئیتر صحبت کنیم برویم سراغ کتاب ها؟
علامتی: یکی از برنامهها را روز کودک، قصه داریم که این دیگر در میادین بچهها خودشان میآیند قصه خوانی خواهند و یا رجزخوانی خواهند کرد، کتابهایی که ما امروز علاوه بر این کتابی که آز آقای شهیدمان بود در رابطه با آپارتمان نشینی، فرهنگ آپارتمان نشینی که مجموعه ۴ جلدی را برای نوجوانان عزیز، ما تولید کردیم و امسال رونمایی شد، کتاب بسیار خواندنی، ۴ جلدی است استفاده کنند و جلدهای بعدی آن هم دارد میآید و این کتاب جذابی است برای نوجوانان، یک کتاب هم برای کودکان که از کتابهای قدیمی کانون است و متناسب با همین ایام است و برگرفته از شاهنامه ما هست بحث بَستور است.
سؤال: بازنشر شده در واقع؟
علامتی: بله بازنشر شده است.
سؤال: میخواهید بگویید، قبل از برنامه گفتید که سال ۴۷ نشر اول آن بوده است.
علامتی: بله میخواهم این را بخوانند همزمان با این کتاب ما تئاتر آن را هم در مرکز لاله کانون پرورش فکری دارد اجرا میشود تا پایان مهر میتوانند به سایت مربوطه ثبت نام کنند و بروند خانوادهها با بچه هایشان داشته باشند و پویانماییش کوتاهش هم داریم آماده میکنیم که بخشی از آن را می خوانم:
بسم الله الرحمن الرحیم، گشتاسب پادشاه ایران و سردارانش روی یک کوه بلند بودند و ارجاسب پادشاه توران با سردارانش روی کوه مقابل جلگه بین دو کوه میدان جنگ بود و لشکرهای ایران و توران در دامنه کوهها روبروی هم قرار داشتند در میدان جنگ زریر پهلوان ایرانی، پهلوانان توران را یکی پس از دیگری میانداخت سرانجام پادشاه توران جادوگر خود را به وعده به نبرد با او فرستاد و او نیز به جادو زریر را از پای درآورد از میان همه سپاه ایران بستور فرزند ۷ ساله زریر به خونخواهی پدر برخاست، اما سرداران به او خندیدند، بستور به کمک مهتر پدر خود بر اسب پدر مینشیند و به میدان جنگ میرود.