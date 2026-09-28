رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی از برنامه‌ریزی برای اعزام ۲۵۰ هزار دانش‌آموز به اردوی راهیان‌نور خبر داد و گفت: آماده‌سازی مناطق جنوب کشور، یادمان‌ها و محل‌های اسکان و همچنین برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در مسیر اردو، در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیاوش مسلمی در جلسه اردوی راهیان‌نور دانش‌آموزی که در معاونت پرورشی و فرهنگی برگزار شد، گفت: در آستانه برنامه‌ریزی و انجام مقدمات اردوی راهیان‌نور در سازمان بسیج دانش‌آموزی هستیم و قطعاً مقدمات این اردو در مدارس نیز در حال انجام است. مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه راهیان‌نور ارزشمند و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است.

وی افزود: در جلسه امروز، برگزاری اردوی راهیان‌نور در مناطق جنوب کشور برنامه‌ریزی می‌شود و آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته نیز با این هدف انجام شده است که مناطق در حوزه فضاسازی، یادمان‌ها و خوابگاه‌ها آماده‌سازی شوند.

مسلمی اظهار کرد: امسال سازمان بسیج دانش‌آموزی مصمم است در میدان برگزاری راهیان‌نور حضور داشته باشد؛ در این راستا، از مبدأ حرکت تا حضور اتوبوس‌های دانش‌آموزی برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است.

وی گفت: برای حضور عوامل مختلف از جمله معلم، روحانی و راوی در داخل اتوبوس‌ها نیز جلساتی خواهیم داشت تا برنامه‌ها متناسب با جامعه هدف اجرایی شود.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی گفت: کارویژه و برگزاری اردوی راهیان‌نور برای دانش‌آموزان سمپاد نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: امسال ۲۵۰ هزار نفر به اردو‌های راهیان‌نور اعزام خواهند شد.