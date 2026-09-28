معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از کاهش ۳ هزار و ۴۴۵ مگاواتی بار پایه در اجرای طرح مهتاب در کشور خبر داد و گفت: برخورد با انشعاب‌های غیرمجاز و مصارف غیرقانونی برق، از محور‌های اصلی این طرح است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، اکبر حسن‌بکلو در در بیست‌وهفتمین رزمایش سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق با عنوان «طرح ملی مهتاب» که همزمان در سراسر کشور برگزار شد، گفت: از ابتدای اجرای این طرح، بار پایه شبکه برق کشور ۳ هزار و ۴۴۵ مگاوات کاهش یافته است.

او افزود: در استان بوشهر نیز با اقدامات انجام‌شده، حدود ۶۰ مگاوات از بار پایه کاهش پیدا کرده است.

حسن‌بکلو، تعیین تکلیف انشعاب‌های غیرمجاز و جلوگیری از استفاده غیرقانونی از شبکه برق را از اهداف مهم طرح مهتاب عنوان کرد و گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۳۸۴ هزار انشعاب غیرمجاز از شبکه جمع‌آوری و حدود ۱۴۵ هزار اشتراک به انشعابات قانونی تبدیل شده است.

معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به شرایط تأمین برق در فصل سرد سال، گفت: در پاییز و زمستان از نظر ظرفیت تولید برق محدودیتی نداریم و در صورت تأمین سوخت نیروگاه‌ها، امکان تأمین برق پایدار وجود خواهد داشت.

او همچنین با اشاره به افزایش دمای هفته نخست مهر، گفت: نیاز مصرف برق در این مدت حدود ۲۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است و مدیریت مصرف همچنان یکی از عوامل مؤثر در تأمین برق پایدار است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر نیز گفت: در شش ماه نخست امسال با اجرای طرح ملی مهتاب و شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز،۶۰ مگاوات از بار پایه شبکه برق استان کاهش یافت.

غلامرضا حشمتی با اشاره به اجرای این طرح در استان، افزود: ساماندهی انشعاب‌های غیرمجاز و کاهش تلفات و هدررفت انرژی، از مهم‌ترین اهداف طرح مهتاب است.

او عنوان کرد: در حوزه چاه‌های کشاورزی بیش‌از ۴ هزار و ۵۰۰ انشعاب استان حداقل یک‌بار و بیش از ۸۰ درصد آنها برای بار دوم مورد بازدید میدانی قرار گرفتند که در نتیجه آن ۵۴۶ انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ادامه داد: در بخش‌های خانگی، تجاری و سایر کاربری‌ها نیز از ابتدای اجرای طرح تا کنون ۴ هزار و ۴۲۷ انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شده است که بخشی از آنها با واگذاری انشعاب قانونی، ساماندهی شدند.

او همچنین از شناسایی و جمع‌آوری ۵۴ مورد انشعاب غیرمجاز و ساماندهی ۲۵ مورد کاربری در مجاورت این انشعابات خبر داد.

حشمتی گفت: در شش ماه نخست امسال، اجرای طرح مهتاب به کاهش ۶۰ مگاواتی بار پایه استان منجر شده که ظرفیتی معادل یک نیروگاه متوسط است و به تأمین برق پایدار در تابستان کمک کرده است.

او افزود: در نتیجه اصلاح انشعابات غیرمجاز، تا کنون ۲۷۴ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی به شبکه برق بازگردانده شده که این میزان در پنج ماه نخست امسال، نسبت به کل انرژی بازگردانده‌شده در سال گذشته، دو برابر افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین از سوی مشترکان گفت: استفاده غیرمجاز از شبکه برق علاوه بر آسیب به شبکه و تضییع حقوق سایر مشترکان، مشمول جریمه و برخورد قانونی خواهد بود.