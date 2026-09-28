به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار اصغر عباسقلی‌زاده در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در منطقه آزاد ارس اظهار کرد: امروز باید از هر نظر در اوج قدرت باشیم و منطقه آزاد ارس نیز اکنون از هر نظر جایگاهی پیشرو دارد و این موضوع را سازمان منطقه آزاد ارس در عمل ثابت کرده است.

وی با اشاره به شرایط منطقه و ضرورت حفظ اقتدار کشور افزود: امروز در اوج قدرت هستیم و سخنان رهبر شهید امت که خطاب به دشمنان گفته بودند «خطرناک‌تر از ناو، سلاحی است که آن را به قعر دریا می‌فرستد» اکنون اتفاق افتاده و ناو‌های دشمنان فرار کرده‌اند.

فرمانده سپاه عاشورا مقاومت، استقامت، وحدت و همکاری مردم و مسئولان را راهکار مقابله با تهدید‌ها و اقدامات دشمنان دانست و گفت: مقاومت و ایستادگی ملت ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده است که در ملت ایران هرگز تسلیم وجود ندارد و مردم ایران اسلامی همواره عزتمندی خود را حفظ کرده‌اند.

سردار عباسقلی زاده با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های دفاع از کشور اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ شب، مردم در سنگر خیابان حضور داشته اند و با ایستادگی خود از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کرده اند.

هادی مقدم زاده، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه صنعتی این منطقه گفت: منطقه آزاد ارس به عنوان صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور، حتی در ایام دفاع مقدس دوم و سوم نیز اجازه نداد فعالیت واحد‌های تولیدی و صنعتی متوقف شود.

وی افزود: در این ایام حتی یک واحد تولیدی و صنعتی در منطقه آزاد ارس راکد یا غیرفعال نشد و حتی یک نفر نیز تعدیل نشد؛ بلکه کارکنان واحد‌های تولیدی بیش از پیش پای کار بودند تا چرخ تولید و صنعت کشور به حرکت خود ادامه دهد.

مقدم زاده با اشاره به طرحهای افتتاح شده در هفته دفاع مقدس اظهار کرد: به مناسبت این هفته طرحهایی به ارزش یک هزار میلیارد تومان در محدوده منطقه آزاد ارس در شهر‌های جلفا و خداآفرین به بهره‌برداری رسید.