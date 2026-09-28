رونمایی از نمایشگاه "شهدای ارامنه" در ایستگاه مترو حضرت مریم(س)
همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، نمایشگاه شهدای ارامنه هشت سال جنگ تحمیلی، با حضور خانوادههای معظم شهدا، معاون امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه و مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران در ایستگاه مترو حضرت مریم(س) افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
، این مراسم با هدف ترویج فرهنگ مقاومت و پاسداشت جانفشانیهای هموطنان ارمنی برگزار و از نمایشگاه "شهدای ارامنه؛ اسطورههای ایثار" رونمایی شد.
این نمایشگاه روایتی از رشادتها و ازخود گذشتگیهای شهدای ارامنه است که همگام با سایر رزمندگان اسلام در جبهههای حق علیه باطل حضور یافتند.
برپایی چنین رویدادهای فرهنگی در فضای مترو، گامی در راستای زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهیدان و تحکیم پیوند میان نسلهای مختلف انقلاب با فرهنگ ایثار و شهادت است؛ رویدادی که بار دیگر بر نقش برجسته و حضور همدلانه جامعه ارامنه در دفاع از تمامیت ارضی کشور تأکید میورزد.
خانوادههای معظم شهدای ارامنه در این مراسم به عنوان میهمانان ویژه حضور داشتند و بار دیگر بر وفاداری و پایبندی خود به آرمانهای ایران اسلامی تأکید کردند.
یاد آور می شود: شهروندان و مسافران "شهر زیرزمینی" میتوانند به مدت یک ماه، از این نمایشگاه بازدید کنند.