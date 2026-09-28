اجرای بیش از ۶۲ کیلومتر شاخهزنی شبکه برق لرستان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان از اجرای بیش از ۶۲ کیلومتر شاخهزنی شبکههای توزیع برق استان در ششماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
جمشیدی اظهار کرد: با توجه به ضرورت افزایش آمادگی شبکه توزیع برق برای مقابله با شرایط جوی و آثار احتمالی آن، عملیات شاخهزنی و رفع حریم شبکههای برق استان با جدیت در حال اجراست.
وی افزود:در همین راستا و بر اساس برنامهریزی انجامشده، در ششماهه نخست سال جاری ۶۲.۴ کیلومتر شاخهزنی شبکههای توزیع برق استان اجرایی شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به اهمیت اجرای بهموقع عملیات شاخهزنی گفت: مجاورت شاخه و شاخوبرگ درختان با شبکههای برق میتواند در شرایط مختلف جوی موجب بروز خاموشی و آسیب به تجهیزات شبکه شود؛ بنابراین هرس و شاخهزنی بهموقع، یکی از اقدامات پیشگیرانه مهم برای افزایش پایداری شبکه محسوب میشود.
جمشیدی ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش احتمال برخورد شاخههای درختان با شبکه، موجب کاهش خاموشیهای ناشی از حوادث و افزایش ایمنی شبکه و شهروندان میشود و در همین راستا، عملیات شاخهزنی در نقاط مختلف استان در حال پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: پیشگیری و انجام اقدامات فنی پیش از وقوع حوادث، از رویکردهای اصلی شرکت توزیع نیروی برق لرستان است و تلاش میکنیم با اجرای برنامههای پیشگیرانه، آمادگی شبکه را در برابر شرایط مختلف افزایش دهیم.