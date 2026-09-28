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۱۳۵۰ مورد حیوانگزیدگی امسال در شهرستان رفسنجان رخ داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، بهمناسبت روز جهانی هاری (۶ مهر) در جمع خبرنگاران با شعار «قویتر با همدیگر» افزود: هاری یکی از خطرناکترین بیماریهای ویروسی است که از طریق گزش حیوانات آلوده به ویروس هاری، بهویژه پستانداران مثل سگ، گربه، روباه، شغال، اسب، گاو گوسفند، خفاش، موش صحرایی و خرما به انسان منتقل میشود.
دکتر مریم میرمطلبی افزود: پس از بروز علائم بیماری هاری، در ۱۰۰ درصد موارد منجر به مرگ میشود.
وی با اعلام ۱۳۵۰ مورد حیوانگزیدگی در رفسنجان از ابتدای امسال تاکنون افزود: با تزریق بهموقع واکسن و اقدامات درمان پیشگیرانه، تاکنون هیچ جانباخته ناشی از هاری در این مدت مشاهده نشده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان شستوشوی فوری و کامل محل زخم با آب و صابون به مدت ۲۰ دقیقه، مراجعه در اولین فرصت ممکن برای دریافت واکسن و دیگر اقدامات درمان پیشگیرانه و تکمیل کامل دوره واکسیناسیون را توصیه کرد.
دکتر مریم میرمطلبی مهمترین علائم بیماری هاری راترس از آب، ترس از نور و علائمی شبیه به سرماخوردگی اعلام وخاطر نشان کرد: گروههای پرخطر این بیماری شامل کارکنان واحد درمان پیشگیری بیماری هاری، دامپزشکان، قصابان، کارگران شهرداری، کوهنوردان و افراد زیر ۱۵ سال هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، مراکز ارائه خدمات واکسیناسیون هاری را بیمارستان حضرت علیابنابیطالب (علیه السلام) رفسنجان، بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان انار و اورژانس شهر بهرمان اعلام کرد.