به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، به‌مناسبت روز جهانی هاری (۶ مهر) در جمع خبرنگاران با شعار «قوی‌تر با همدیگر» افزود: هاری یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های ویروسی است که از طریق گزش حیوانات آلوده به ویروس هاری، به‌ویژه پستانداران مثل سگ، گربه، روباه، شغال، اسب، گاو گوسفند، خفاش، موش صحرایی و خرما به انسان منتقل می‌شود.

دکتر مریم میرمطلبی افزود: پس از بروز علائم بیماری هاری، در ۱۰۰ درصد موارد منجر به مرگ می‌شود.

وی با اعلام ۱۳۵۰ مورد حیوان‌گزیدگی در رفسنجان از ابتدای امسال تاکنون افزود: با تزریق به‌موقع واکسن و اقدامات درمان پیشگیرانه، تاکنون هیچ جانباخته ناشی از هاری در این مدت مشاهده نشده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان شست‌وشوی فوری و کامل محل زخم با آب و صابون به مدت ۲۰ دقیقه، مراجعه در اولین فرصت ممکن برای دریافت واکسن و دیگر اقدامات درمان پیشگیرانه و تکمیل کامل دوره واکسیناسیون را توصیه کرد.

دکتر مریم میرمطلبی مهمترین علائم بیماری هاری راترس از آب، ترس از نور و علائمی شبیه به سرماخوردگی اعلام وخاطر نشان کرد: گروه‌های پرخطر این بیماری شامل کارکنان واحد درمان پیشگیری بیماری هاری، دامپزشکان، قصابان، کارگران شهرداری، کوهنوردان و افراد زیر ۱۵ سال هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، مراکز ارائه خدمات واکسیناسیون هاری را بیمارستان حضرت علی‌ابن‌ابیطالب (علیه السلام) رفسنجان، بیمارستان ولی‌عصر (عج) شهرستان انار و اورژانس شهر بهرمان اعلام کرد.