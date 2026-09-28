به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم گفت: در شرایطی که جنگ ترکیبی بیش از پیش، آشکارا ارزش‌های دینی و ملی ما را به نشانه گرفته است، خواهران حوزه علمیه باید با تبعیت از الگو‌های اسلامی و ایرانی به جهاد تبیین بپردازند.

آیت الله حسینی همچنین با اشاره به نقش خواهران طلاب در تبیین مسئله حجاب و عفاف در جامعه خطاب به آنها گفت: اکنون باید کار جهادی و فراتر از مسئولیت‌های خود انجام دهید و نباید نسبت به آسیب‌ها و ناهنجاری‌های روز جامعه بی تفاوت باشید.

۵ واحد آموزشی حوزی خواهران با ۵۱۰ طلبه دراستان وجود دارد و امسال ۹۴ طلبه خانم نیز وارد حوزه علمیه خواهران شدند.