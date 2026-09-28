رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان با اشاره به افزایش ۷ درصدی کشفیات قاچاق سوخت در پنج ماهه امسال، از کشف یک‌هزار و ۴۶۰ دستگاه استخراج رمز ارز در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان گفت: میزان کشفیات قاچاق سوخت در پنج ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۷ درصد افزایش یافته است.

سرهنگ سیروس دریکوند با اشاره به اهمیت مقابله با قاچاق سوخت افزود: قاچاق سوخت موجب هدررفت سرمایه‌های ملی و منابع یارانه‌ای کشور می‌شود و پلیس با اولویت قرار دادن این موضوع، اقدامات لازم را برای شناسایی و برخورد با عوامل قاچاق انجام داده است.

وی همچنین به کشفیات مربوط به دستگاه‌های استخراج رمز ارز اشاره کرد و گفت: استفاده غیرمجاز از برق برای فعالیت دستگاه‌های استخراج رمز ارز، به‌ویژه در شرایط ناترازی انرژی، آسیب قابل توجهی به منابع برق کشور وارد می‌کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان ادامه داد: خوزستان در زمینه کشف دستگاه‌های استخراج رمز ارز در شمار استان‌های برتر کشور قرار دارد و در پنج ماهه امسال یک‌هزار و ۴۶۰ دستگاه استخراج رمز ارز توسط پلیس در استان کشف شده است.

سرهنگ دریکوند افزود: میزان کشفیات دستگاه‌های استخراج رمز ارز در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود پنج درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مرتبط در شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز گفت: هماهنگی با سازمان برق و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نقش مهمی در شناسایی و برخورد با این مراکز داشته است.