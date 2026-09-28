رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس، ضمن مرور رویداد‌هایی که کام ملت را در دوران طاغوت تلخ کرده بود، به مقایسه آن روز‌ها و امروزِ ملت ایران پرداختند و تاکید کردند: روز‌های آینده به‌مراتب شکوهمندتر از این روز‌ها خواهد بود.