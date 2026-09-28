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روز‌های آینده به‌مراتب شکوهمندتر از این روز‌ها خواهد بود

رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس، ضمن مرور رویداد‌هایی که کام ملت را در دوران طاغوت تلخ کرده بود، به مقایسه آن روز‌ها و امروزِ ملت ایران پرداختند و تاکید کردند: روز‌های آینده به‌مراتب شکوهمندتر از این روز‌ها خواهد بود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۶- ۱۶:۰۶
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روز‌های آینده به‌مراتب شکوهمندتر از این روز‌ها خواهد بود

برچسب ها: پیام رهبر انقلاب ، هفته دفاع مقدس ، رهبر انقلاب اسلامی
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