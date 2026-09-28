رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، خبر ازسرگیری پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به نجف از چهارشنبه ۸ مهر را تأیید نشده دانست و گفت: تاکنون ابلاغیه رسمی برای لغو ممنوعیت پروازها دریافت نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاپیتان ابوذر شیرودی با اشاره به انتشار خبرهایی در برخی رسانه‌ها درباره ازسرگیری پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به مقصد نجف از روز چهارشنبه ۸ مهر، گفت: این اخبار مستند رسمی ندارد و قابل تأیید نیست.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: تا این لحظه، هیچ بخشنامه یا ابلاغیه رسمی درباره لغو ممنوعیت پرواز ایرلاین‌های ایرانی به عراق دریافت نشده و زمان ازسرگیری پروازها مشخص نیست.

شیرودی با بیان اینکه دولت عراق تاکنون موضع رسمی خود را در این زمینه اعلام نکرده است، گفت: طرف عراقی در حال هماهنگی با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فرودگاهی برای تسهیل عرضه خدمات به ایرلاین‌های ایرانی است.

او افزود: سازمان هواپیمایی کشوری پیگیری‌ها و رایزنی‌ها را برای برقراری پروازها ادامه می‌دهد؛ اما اعلام زمان دقیق ازسرگیری پروازها، منوط به دریافت مستندات رسمی و تعیین تکلیف نهایی موضوع است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از هموطنان خواست اخبار مربوط به پروازها را از درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی این سازمان پیگیری کنند.