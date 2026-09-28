ناگویا ۲۰۲۶؛ نتایج روز دوم رقابتهای والیبال، برنامه سومین روز
تیمهای هند، اندونزی، چین، پاکستان، ایران، قطر، ژاپن و کره جنوبی در دومین روز مسابقات والیبال بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ موفق به شکست حریفان خود شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات والیبال مردان بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از یکشنبه پنجم مهر آغاز شده است و به مدت یک هفته پیگیری میشود.
در دومین روز مرحله مقدماتی این مسابقات تیمهای هند، اندونزی، چین، پاکستان، ایران، قطر، ژاپن و کره جنوبی موفق به شکست حریفان خود شدند.
نتایج کامل این بازیها به شرح زیر است:
هند ۳ – هنگ کنگ صفر (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۱)
اندونزی ۳ – قرقیزستان صفر (۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۵)
چین ۳ – فیلیپین صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۲)
پاکستان ۳ – ازبکستان صفر (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۰)
ویتنام صفر – قطر (۲۳ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۸ و ۱۹ بر ۲۵)
ایران ۳ – تایلند صفر (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۵)
چین تایپه یک – کره جنوبی ۳ (۲۶ بر ۲۴، ۱۰ بر ۲۵، ۱۵ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵)
قزاقستان صفر – ژاپن ۳ (۱۶ بر ۲۵، ۱۴ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵)
برنامه سومین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال مردان بازیهای آسیایی ناگویا به وقت تهران به شرح زیر است:
سه شنبه هفتم مهر
ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ هنگ کنگ – ویتنام و قرقیزستان – تایلند
ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح؛ فیلیپین – چین تایپه و ازبکستان – قزاقستان
ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه؛ ایران – اندونزی و قطر – هند
ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه؛ کره جنوبی – چین
ساعت ۱۳:۵۰ دقیقه: ژاپن – پاکستان