تیم‌های هند، اندونزی، چین، پاکستان، ایران، قطر، ژاپن و کره جنوبی در دومین روز مسابقات والیبال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ موفق به شکست حریفان خود شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از یکشنبه پنجم مهر آغاز شده است و به مدت یک هفته پیگیری می‌شود.

در دومین روز مرحله مقدماتی این مسابقات تیم‌های هند، اندونزی، چین، پاکستان، ایران، قطر، ژاپن و کره جنوبی موفق به شکست حریفان خود شدند.

نتایج کامل این بازی‌ها به شرح زیر است:

هند ۳ – هنگ کنگ صفر (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۱)

اندونزی ۳ – قرقیزستان صفر (۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۵)

چین ۳ – فیلیپین صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۲)

پاکستان ۳ – ازبکستان صفر (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۰)

ویتنام صفر – قطر (۲۳ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۸ و ۱۹ بر ۲۵)

ایران ۳ – تایلند صفر (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۵)

چین تایپه یک – کره جنوبی ۳ (۲۶ بر ۲۴، ۱۰ بر ۲۵، ۱۵ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵)

قزاقستان صفر – ژاپن ۳ (۱۶ بر ۲۵، ۱۴ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵)

برنامه سومین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ناگویا به وقت تهران به شرح زیر است:

سه شنبه هفتم مهر

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ هنگ کنگ – ویتنام و قرقیزستان – تایلند

ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح؛ فیلیپین – چین تایپه و ازبکستان – قزاقستان

ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه؛ ایران – اندونزی و قطر – هند

ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه؛ کره جنوبی – چین

ساعت ۱۳:۵۰ دقیقه: ژاپن – پاکستان