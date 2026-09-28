فرماندار بابلسر از خسارت طوفان به ۴۷۰ واحد مسکونی و پرداخت ۱۰ میلیارد تومان خسارت بیمه‌ای به آسیب‌دیدگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار بابلسر گفت: در پی طوفان و سیل هفدهم شهریورماه، ۴۷۰ واحد مسکونی در سطح شهرستان، به‌ویژه در حوزه بخش بهنمیر، دچار خسارت و آسیب شدند.

قربانعلی ولی‌پور افزود: از این تعداد، ۲۱۶ واحد در سامانه ثبت و خسارت ۱۶۵ واحد مسکونی تأیید شده است.

وی گفت: تاکنون صندوق بیمه خسارت ۱۲۰ واحد مسکونی را به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است.

فرماندار بابلسر افزود: برای واحد‌هایی که به‌طور کامل یا بیش از ۸۰ درصد تخریب شده‌اند، با بنیاد مسکن هماهنگی شده است تا پروانه ساختمان در سریع‌ترین زمان صادر و وام مسکن نیز پرداخت شود.

ولی‌پور ادامه داد: برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز هماهنگی لازم برای پرداخت تسهیلات و کمک‌های بلاعوض انجام می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از حادثه گفت: خوشبختانه در سریع‌ترین زمان ممکن زندگی مردم به روال عادی بازگشت و انشعابات آب و برق واحد‌هایی که قطع شده بود، در کمترین زمان وصل شد.