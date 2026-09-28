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ناظر گمرکات کردستان از مبادله بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن انواع کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از گمرکات و مبادی رسمی استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امیدی اظهار داشت: با احتساب رویههای ورود ارز (دلار، دینار و یورو)، ارزش کل مبادلات تجاری و ارزی استان به بیش از ۳ میلیارد دلار میرسد.
وی با اشاره به آمار بخش صادرات عنوان کرد: در این بازه زمانی، ۷۲۰ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۳۱۰ میلیون دلار از مرزهای استان صادر شده است.
به گفته امیدی عمده کالاهای وارداتی شامل شمش طلا، پیویسی (PVC)، ضایعات آلومینیوم و فلزات، ماشینآلات و خطوط تولید برای تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی استان و کشور بوده است.