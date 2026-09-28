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چین در ایجاد معماری امنیتی جدید در غرب آسیا و نقش دوباره پکن دراین منطقه تاکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، نماینده ویژه دولت چین در امور خاورمیانه با تأکید بر تداوم سیاست پکن برای حل سیاسی بحرانهای منطقه، اعلام کرد: چین آماده است همراه با جامعه بینالمللی برای ایجاد یک معماری امنیتی جدید در خاورمیانه همکاری کند.
«جای جون»، نماینده ویژه دولت چین در امور خاورمیانه در نشست «چشمانداز جهانی چین ۲۰۲۶» در سنگاپور با اشاره به پیامدهای گسترده درگیریهای خاورمیانه گفت: تحولات ژئوپلیتیکی منطقه تنها به خاورمیانه محدود نمانده و بر توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق دیگر، از جمله جنوب شرق آسیا، نیز تأثیر گذاشته است.
نماینده ویژه چین تأکید کرد: برای مقابله با این وضعیت، کشورها باید از مسیر اجماع برای دستیابی به امنیت و از امنیت برای تقویت تابآوری استفاده کنند.
جای جون با اشاره به ابتکار چهارگانه شی جینپینگ درباره امنیت مشترک در خاورمیانه گفت: این پیشنهادها میتواند مسیر و چارچوبی عملی برای حل بنبستهای امنیتی منطقه فراهم کند.
این چهار محور بر تقویت ظرفیت کشورهای منطقه برای تأمین امنیت خود، حل جامع بحرانهای بههمپیوسته خاورمیانه، تقویت پایههای توسعه اقتصادی و امنیتی و افزایش هماهنگی بینالمللی بر اساس منشور سازمان ملل و حقوق بینالملل تأکید دارد.
جای جون افزود: چین همچنان بر اساس این رویکرد، از کشورهای خاورمیانه برای توسعه روابط حسن همجواری و ایجاد یک چارچوب امنیتی جدید در منطقه بر مبنای امنیت مشترک، جامع، همکاریمحور و پایدار حمایت خواهد کرد.
او همچنین تأکید کرد: پکن آماده است با جامعه بینالمللی برای ایجاد پلهای تفاهم و اعتماد میان کشورهای منطقه همکاری کند و به ثبات و پیشبینیپذیری بیشتر در خاورمیانه و جهان کمک کند.