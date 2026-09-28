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ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل سرمایه انسانی خود، از میان پذیرفته شدگان کنکور سراسری نیرو جذب میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ثبت نام مقاطع درجه داری به صورت اینترنتی در سامانه gozinesh.aja.ir صورت میپذیرد.
امکان تحصیل همزمان با استخدام در دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران از طریق کنکور سراسری ۱۴۰۵ فراهم شده است. دانشگاههای آجا با بهرهگیری از آموزشهای روزآمد، آزمایشگاههای تخصصی، فناوریهای پیشرفته دفاعی، علوم مهندسی و تربیت مدیران و فرماندهان آینده، بستری ممتاز برای رشد علمی، مهارتی و حرفهای دانشجویان فراهم کردهاند.