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رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای تکاب گفت: نیمه نخست امسال ۲۶ کیلومتر از راههای اصلی، فرعی و روستایی این شهرستان آسفالت و ۹۰ کیلومتر از راهها نیز خطکشی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، بهلول الطافی افزود: در این مدت چهار کیلومتر از محور تکاب - ایرانخواه با ۲۸ میلیارد تومان اعتبار و هفت کیلومتر از محور تکاب - بیجار با ۴۹ میلیارد تومان اعتبار روکش آسفالت شد.
وی ادامه داد: همچنین ۷.۵ کیلومتر از محور زرهشوران-آقاطاق از محورهای مهم شهرستان زیرسازی و روکش آسفالت شده است.
رییس اداره راهداری و حملونقل جادهای تکاب تصریح کرد: در بخش راههای روستایی نیز محور آلاسقال به طول ۲.۴ کیلومتر با ۱۶ میلیارد تومان اعتبار، محور بادخرید به طول ۲.۴۵ کیلومتر با ۱۶.۵ میلیارد تومان و محور کوتان به طول ۲.۳ کیلومتر با ۱۶ میلیارد تومان زیرسازی و آسفالت شده است.
الطافی اضافه کرد: یکهزار و ۷۰۰ متر از محور روستایی تمای نیز آسفالت و ۲.۱ کیلومتر از محور ساریجالو برای اجرای عملیات آسفالت بهسازی و آمادهسازی شده است.
وی با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی در محورهای گردشگری شهرستان خاطرنشان کرد: عملیات روکش و آسفالت ۴.۵ کیلومتر از محور گردشگری قینرجه نیز با اعتبار ۳۲ میلیارد تومان اجرا شده است.
رییس اداره راهداری و حملونقل جادهای تکاب اظهار کرد: در نیمه نخست امسال ۵۰۰ تن آسفالت گرم و سرد برای لکهگیری محورهای اصلی و روستایی مصرف و عملیات درزگیری محور تکاب - بیجار و سهراهی پهلوان نیز در مجموع به طول ۲۷ کیلومتر اجرا شد.