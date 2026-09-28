در پی بارش شدید باران و صدور هشدار زرد در فیروزکوه، دقایقی قبل سیلاب در روستا‌های طرود و گدوک این شهرستان جاری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس ستاد مدیریت بحران فیروزکوه گفت: این سیلاب منجر به آب‌گرفتگی بخشی از مسیر‌های بین‌مزارع و ورود آب به تعدادی از باغات و منازل مسکونی در روستای گدوک شده است.

فرماندار ضمن تأکید بر اینکه تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشده افزود: کارشناسان در محل حضور داشته و در حال ارزیابی دقیق میزان خسارات هستند.

ابوالفضل زمانی نژاد با تأکید بر باز بودن مسیر‌های اصلی و دسترسی، از شهروندان و مسافران خواست از تردد در مسیر‌های آسیب‌دیده و مناطق پرخطر خودداری کنند.