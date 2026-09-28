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معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان از تصویب کلیات طرح توسعه تجارت با پاکستان در کمیته کارشناسی کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجیب حسنی افزود: توسعه متوازن تجارت در همه نقاط مرزی استان از میرجاوه، کوهک و پیشین تا ریمدان، استفاده از همه رویههای تجاری، افزایش ساعات کاری مرزها و تعیین تکالیف دستگاههای اجرایی برای تامین زیرساخت، نیروی انسانی و تسهیل تجارت با پاکستان از محورهای اصلی این طرح است.
او افزود: با توجه به ظرفیتهای مرزی سیستان و بلوچستان و همجواری این استان با پاکستان، توسعه تجارت با این کشور میتواند نقش مهمی در افزایش فعالیتهای اقتصادی مرزنشینان و تقویت مبادلات تجاری ایفا کند.
معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: طرح توسعه تجارت با پاکستان پس از تصویب در کمیته کارشناسی، برای بررسی و تصویب نهایی به کمیسیون اصلی اقتصادی دولت ارائه خواهد شد.
حسنی خاطرنشان کرد: در این طرح تلاش شده است ظرفیت همه مرزهای تجاری استان مورد توجه قرار گیرد و با تعیین وظایف دستگاههای اجرایی، زمینه برای رفع موانع، تامین زیرساختها و تسهیل فرآیند تجارت با پاکستان فراهم شود.
او همچنین خاطر نشان کرد: در چارچوب مصوبه دولت برای استفاده استانهای مرزی از ظرفیت تهاتر و واردات بدون انتقال ارز، تاکنون بیش از 117 میلیون دلار ثبت سفارش در سیستان و بلوچستان انجام شده است.
حسنی ادامه داد: علاوه بر این ظرفیت، با استفاده از مرزها، بنادر و سایر رویههای تجاری، امسال بیش از یک میلیون و 400 هزار تن کالای اساسی از طریق مرزها و بنادر استان وارد کشور شده است.