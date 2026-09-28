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جانشین مرزبانی استان آذربایجانغربی از ناکامی قاچاقچیان در انتقال ۶۷۴ رأس احشام قاچاق به خارج از کشور و کشف این احشام به ارزش ۲۶۰ میلیاردو ۳۸۰ میلیون ریال طی یک هفته گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ «حسن زینالنژاد» در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق دام، مرزبانان هنگهای مرزی استان طی یک هفته گذشته با رصد و پایش مستمر نوار مرزی و انجام اقدامات اطلاعاتی، از تحرک قاچاقچیان برای انتقال احشام به خارج از کشور مطلع شدند.
وی افزود: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و انجام گشت و کمینهای هدفمند در مناطق صعبالعبور مرزی، در عملیات های غافلگیرانه موفق شدند ضمن ناکام گذاشتن قاچاقچیان، ۶۷۴ رأس احشام قاچاق را پیش از خروج از کشور کشف و مهار کنند.
جانشین مرزبانی استان آذربایجانغربی ادامه داد: قاچاقچیان با سوءاستفاده از شرایط جغرافیایی منطقه و پس از رها کردن احشام، از محل متواری شدند که شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی در دستور کار مرزبانان قرار دارد.
سرهنگ زینالنژاد در پایان خاطرنشان کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش احشام کشفشده ۲۶۰ میلیاردو ۳۸۰ میلیون ریال برآورد شده است و مرزبانان با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، اجازه خروج غیرقانونی احشام و قاچاق دام از مرزهای کشور را نخواهند داد.